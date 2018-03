[{"available":true,"c_guid":"0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt, részleteket nem közöltek.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint egy biciklis szólt a rendőröknek a két holttestről. Egyelőre vizsgálják, pontosan mi történt...","id":"20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf05eaa-3626-4943-9ea6-dfb4e5ddb21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85442f99-62b6-4cc7-adc3-0d427c75896f","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_regota_az_aknaban_lehetett_mar_a_ket_halott_szentendren","timestamp":"2018. március. 16. 19:53","title":"Régóta az aknában lehetett már a két halott Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6199fa-7ef3-46d1-97ec-8d5cef2b20de","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","timestamp":"2018. március. 18. 09:37","title":"Egy éve nincs velünk, aki nem csak egy műfajt ihletett, hanem a Vissza a jövőbe legemlékezetesebb jelenetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","shortLead":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","id":"20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689e8e21-d5b2-4c3a-a037-0e5f9f57cdb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","timestamp":"2018. március. 18. 09:48","title":"Brit katonai méreggel akarták megölni az orosz ügynököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d824cf-69b0-4c22-a016-26fa2b9aaa28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető fideszes politikus a Kádár-rendszer elkötelezett híveként jelentett „a mások életéről” – derül ki a lap által megszerzett, eddig ismeretlen állambiztonsági iratokból.\r

\r

","shortLead":"A vezető fideszes politikus a Kádár-rendszer elkötelezett híveként jelentett „a mások életéről” – derül ki a lap által...","id":"20180317_Magyar_Nemzet_Lelkes_ugynok_volt_Szita_Karoly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d824cf-69b0-4c22-a016-26fa2b9aaa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20977f4-c68c-4ba9-9b8e-6400838d5d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Magyar_Nemzet_Lelkes_ugynok_volt_Szita_Karoly","timestamp":"2018. március. 17. 08:24","title":"Magyar Nemzet: Lelkes ügynök volt Szita Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","shortLead":"A TASZ kért állásfoglalást egy plakát ügyében a Nemzeti Választási Bizottságtól.","id":"20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9cedd-5e85-43df-a595-82e7cc408034","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Hivatalos_kampanyban_nem_jogserto_hazudni","timestamp":"2018. március. 17. 18:27","title":"Hivatalos: választási kampányban nem jogsértő hazudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe, videója van, és megosztaná, írja meg az [email protected] címre.","shortLead":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe...","id":"20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b24dbd-5cac-48b5-8c7a-b4240297c90d","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","timestamp":"2018. március. 17. 20:21","title":"Ónos eső, hózápor, árvízveszély: elérte az ítéletidő az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","id":"20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5e2d91-55f9-421f-8dd0-2bfaa17c0eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 17. 09:36","title":"Duplán bukott le a nyírteleki férfi, amikor megállították a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]