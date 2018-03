Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","shortLead":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","id":"20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d1daa1-98ca-4575-878a-372ed358847d","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","timestamp":"2018. március. 16. 11:29","title":"Újabb csapás a vébére készülő orosz válogantottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1164e7-cd17-4629-ac67-7e78317c1571","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit rendőrség immár gyilkosságként kezeli az ismert orosz üzletember, Nyikolaj Gluskov halálát. A BBC közlése szerint a délnyugat-londoni otthonában holtan talált 68 éves férfi nyakán fojtogatás nyomait találták. \r

","shortLead":"A brit rendőrség immár gyilkosságként kezeli az ismert orosz üzletember, Nyikolaj Gluskov halálát. A BBC közlése...","id":"20180316_Oroszbrit_szembenallas__ujabb_front","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e1164e7-cd17-4629-ac67-7e78317c1571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054a5ab-aaf7-4ab8-92e2-1fc9b4f91b25","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Oroszbrit_szembenallas__ujabb_front","timestamp":"2018. március. 16. 17:29","title":"Meggyilkolták Nyikolaj Gluskovot Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett erőfeszítéseit. ","shortLead":"A gödöllői polgármester ezüstéremmel ismerte el Füle Sándornak a közlekedés biztonságának javításáért tett...","id":"20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b555b43-8399-4e4a-a921-7b2084e96d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc1bd35-84cf-4905-bc12-4ef52e91d479","keywords":null,"link":"/cegauto/20180316_akire_buszkek_lehetunk_rangos_elismerest_kapott_a_zaszlos_zebrak_hazai_atyja","timestamp":"2018. március. 16. 13:21","title":"Akire büszkék lehetünk: rangos elismerést kapott a zászlós zebrák hazai atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt az alkalmazást. A Flutter nem csak az Android-iOS párost szem előtt tartva készül.","shortLead":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt...","id":"20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf060254-c266-4a0e-ba5f-4980f226a2b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"A Google-nél már készülhetnek az Android leváltására, íme egy újabb jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet szerint az intézményben valószínűleg súlyosan megsértették a beteg fiú jogait. A kórház nem válaszolt az RTL Híradó kérdéseire. ","shortLead":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság...","id":"20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d227045b-f26a-4ae7-a10e-301375c28f1d","keywords":null,"link":"/elet/20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","timestamp":"2018. március. 16. 20:27","title":"Édesanyja szerint napokra kikötöztek egy autista fiút a kaposvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","shortLead":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","id":"20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3513562-11a1-42e9-9c8f-f069cce0e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 16. 12:17","title":"Putyinék is visszavágnak Trumpéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]