[{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","shortLead":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","id":"20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d1daa1-98ca-4575-878a-372ed358847d","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","timestamp":"2018. március. 16. 11:29","title":"Újabb csapás a vébére készülő orosz válogantottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","shortLead":"A rendőrök büntetőeljárást és szabálysértési eljárást indítottak az 55 éves férfi ellen.","id":"20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5e2d91-55f9-421f-8dd0-2bfaa17c0eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_rendorseg_igazoltatas_kozuti_ellenorzes","timestamp":"2018. március. 17. 09:36","title":"Duplán bukott le a nyírteleki férfi, amikor megállították a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt szombaton a Szkripal-ügy nyomán kitört diplomáciai viszály miatt.","shortLead":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát és visszavonta a szentpétervári brit konzulátus megnyitására szóló engedélyt...","id":"20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=072bbfe7-4e99-4499-8b12-49aef616ef29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11209322-a567-4b63-8af8-74c4ec18a924","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Oroszorszag_kiutasitott_23_brit_diplomatat","timestamp":"2018. március. 17. 09:55","title":"Oroszország kiutasított 23 brit diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","shortLead":"Magyar síelők is voltak a liften, ők épségben megúszták a balesetet.","id":"20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af0dc873-ffa1-44a9-b4ac-dc39dce0ffc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd621ac-0323-453b-963a-fa3c0fe1fb0f","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Elszabadult_a_silift_Georgiaban_sorban_repultek_le_rola_az_emberek__video","timestamp":"2018. március. 16. 15:22","title":"Elszabadult a sílift Grúziában, sorban repültek le róla az emberek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól pedig a Star Trekből ismert faj dialektusát, a klingonok nyelvét is elsajátíthatják vele a tanulni vágyók. ","shortLead":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól...","id":"20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f870a44b-6150-45a0-9fb1-0fe6055c3fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","timestamp":"2018. március. 16. 20:03","title":"Évek óta várt új nyelv jött a Duolingóba: ha akarja, most megtanulhat klingonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","shortLead":"Bizarr történt egy román férfiról, aki a bíróság szerint túl későn indítványozta, hogy nyilvánítsák élővé.","id":"20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143581da-6e65-475f-813d-00c1a386bf31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5b2f1e-fe40-4ed2-830d-a82b2c0cd213","keywords":null,"link":"/elet/20180316_ez_a_ferfi_hivatalosan_nem_el_es_egy_ideig_meg_halottkent_kell_elnie","timestamp":"2018. március. 16. 16:57","title":"Ez a férfi hivatalosan nem él és egy ideig még halottként kell élnie – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]