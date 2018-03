Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860acb7b-35b9-4a4d-83b9-b5c50e85f5e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eddigi információk szerint kilencen sérültek meg.","shortLead":"Az eddigi információk szerint kilencen sérültek meg.","id":"20180319_balesettel_indult_a_reggel_a_44es_fouton_tobb_megserultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860acb7b-35b9-4a4d-83b9-b5c50e85f5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb06099-927a-49ad-a67c-fc617ed6d4bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_balesettel_indult_a_reggel_a_44es_fouton_tobb_megserultek","timestamp":"2018. március. 19. 06:16","title":"Balesettel indult a reggel a 44-es főúton, több megsérültek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","shortLead":"Igaz egyre kevesebben kérik, egyre népszerűbb az elektronikus úton leadott szja-bevallás. ","id":"20180318_adobevallas_nav_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b008f5c-44e7-48a9-9bbe-c3d0ecdf27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd94e9-63b2-496a-8924-2b14abc4b4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20180318_adobevallas_nav_2018","timestamp":"2018. március. 18. 09:27","title":"Hétfőn még lehet sms-t írni a NAV-nak, hogy postázzák az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, hogy a magát ma már szabad sajtóként jellemző – és a média hatalmat ellenőrző szerepét valóban betölteni látszó – Magyar Nemzet weboldalának címlapja mit mutatott 10 és 5 éve.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30eac54-009c-44bd-a0ff-ae607eef3ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 19. 12:03","title":"Az internet nem felejt: vicces visszanézni, miket hozott a Magyar Nemzet címlapon 10 és 5 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan megoldási stratégiákhoz segít hozzá, amelyek számos élethelyzetben és kibillent lelkiállapotban visszavezethetik az embert saját magához. ","shortLead":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan...","id":"20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e554e29-5bb7-4a27-9ac8-21c3dd3c108a","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","timestamp":"2018. március. 19. 17:05","title":"A zene szavak előtt és szavakon túl is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elizabeth Holmes találmánya megreformálta volna az orvosi diagnosztikát, a startup cége viszont csupán egy átverés volt.","shortLead":"Elizabeth Holmes találmánya megreformálta volna az orvosi diagnosztikát, a startup cége viszont csupán egy átverés volt.","id":"20180319_elizabeth_holmes_theranos_csalas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d060dd18-ebfe-4dae-be6b-0c8fe5ddc290","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_elizabeth_holmes_theranos_csalas","timestamp":"2018. március. 19. 10:03","title":"Azt mondták, ő lesz a következő Steve Jobs – most bebizonyosodott, hogy átverte az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő államfő minden korábbinál jobb eredménnyel nyert jogot arra, hogy újabb hat évre hivatalában maradjon. \r

","shortLead":"Nagy-Britannia segített Putyinnak – állítja Vlagyimir Putyin orosz elnök kampánystábjának szóvivője. A hivatalban lévő...","id":"20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ed465b-c631-475e-afae-9e5d57df608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f79c299-c58b-45e7-9896-16c257069f81","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok__koszonet_Londonnak","timestamp":"2018. március. 18. 22:58","title":"Orosz választások – köszönet Londonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]