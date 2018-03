Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. Szakértői becslések szerint az adatok jellege miatt végül közel 50 millió ember adatai kerülhettek illetéktelenekhez.","shortLead":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait...","id":"20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aefd53-10a6-4954-908a-22d579c780dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","timestamp":"2018. március. 17. 20:28","title":"40-50 millió Facebook-felhasználó érintett, rengeteg a károsult a most kirobbant adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon a videojátékkal.

","shortLead":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon...","id":"20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f5026-f8cf-49d6-9cf6-c02adb3fdd16","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","timestamp":"2018. március. 19. 10:00","title":"Kié legyen a videojáték – a pisztoly döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa is, méghozzá a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezményének címén.","shortLead":"Adókedvezmény igénybevételére jogosít a gluténérzékenység miatt fellépő betegség, illetve a cukorbetegség több típusa...","id":"20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dc25d0-bc2a-4ff4-bedd-2c7870e137cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2327b09f-3921-4023-9875-497ff2cc923e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_Adokedvezmenyt_kaphat_aki_a_gluten_vagy_laktozerzekenysege_miatt_lesz_beteg","timestamp":"2018. március. 19. 13:07","title":"Adókedvezményt kaphat, aki a glutén- vagy laktózérzékenysége miatt lett beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak megfelelően folyamatosan frissül. ","shortLead":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak...","id":"20180318_havazas_marcius","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0d0a-0ff6-4c70-af5e-8c836873ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_havazas_marcius","timestamp":"2018. március. 18. 08:08","title":"Videó: Mintha az Északi-sarkon lennénk – ilyen volt most Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde hozta ki a sodrából.\r

\r

","shortLead":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde...","id":"20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09d4da-5810-4f4b-9d32-e08fb48fe383","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","timestamp":"2018. március. 17. 18:15","title":"Tibi atya keményen megszólalt: kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79945c3-19a2-4651-8216-c1419cd2d719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\r

\r

","shortLead":"\r

\r

","id":"20180317_Durva_idojaras_veszelyes_utak__erre_a_terkepre_mindenkepp_nezzen_ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79945c3-19a2-4651-8216-c1419cd2d719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031e2b57-1ba0-4c0c-b695-4e2f24fb3374","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Durva_idojaras_veszelyes_utak__erre_a_terkepre_mindenkepp_nezzen_ra","timestamp":"2018. március. 17. 17:51","title":"Durva időjárás, veszélyes utak – erre a térképre mindenképp nézzen rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]