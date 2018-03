Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d358adb-358c-4c45-bd7b-825dd01b4a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly lépett életbe az a törvény, amely adategyeztetést ír elő minden feltöltőkártyás ügyfél számára. Akkor nagy felhajtás volt a mobilszolgáltatóknál, nem minden ment zökkenőmentesen, ráadásul sokan csak későn ébredtek. Azóta sok idő eltelt és sokan elfelejtették: a procedúra nem egyszeri kényelmetlenség volt, minden egyes évben át kell esni rajta.\r

","shortLead":"Tavaly lépett életbe az a törvény, amely adategyeztetést ír elő minden feltöltőkártyás ügyfél számára. Akkor nagy...","id":"20180319_feltoltokartyas_adategyeztetes_telekom_telenor_vodafone_online_felulet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d358adb-358c-4c45-bd7b-825dd01b4a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05eaaf6-2a7a-4b76-985e-d7479e957892","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_feltoltokartyas_adategyeztetes_telekom_telenor_vodafone_online_felulet","timestamp":"2018. március. 19. 08:03","title":"Ha kap egy ilyen SMS-t, jobban teszi, ha azonnal fellép a weboldalra, különben megszüntethetik a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó körben elcsúszott.","shortLead":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó...","id":"20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe4d2-e0f3-4d2d-bd42-53d748270430","keywords":null,"link":"/sport/20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","timestamp":"2018. március. 18. 22:20","title":"Liu Shaolin Sándor ezüstérmes összetettben a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1024a28-6ba6-4c30-a337-3705fcf42c13","keywords":null,"link":"/elet/20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","timestamp":"2018. március. 18. 10:49","title":"Akkora bulit nyomtak Majkáék, hogy Balázsnak kell helyretennie barátja egóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aea231-ec19-4619-b476-28441eb913b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Jon_a_durva_idojaras_Orban_megtekintette_az_operativ_torzs_munkajat_video","timestamp":"2018. március. 17. 18:40","title":"Jön a durva időjárás: Orbán megtekintette az operatív törzs munkáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat. Előfordult, hogy a megkötött szerződés tárgya városmarketing vagy turizmus volt, esetleg a médiafogyasztás szokásai, de a trükk az, hogy a címekkel ellentétben a kérdőívekkel sokkal inkább azt szerették volna kideríteni, milyen is a kormány és az ellenzék közötti aktuális erőviszony. A kutatási eredményeket nem hozták nyilvánosságra, de a hvg.hu megszerezte a dokumentumokat. A kerületek és a városok százmilliónál is többet költöttek erre.","shortLead":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat...","id":"20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b6e0f-fb8f-46ff-bc7b-c0aa88fbcb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 19. 06:30","title":"Közpénzen mérték meg az önkormányzatok, veszélyben van-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt gondolja, egy újbóli Fidesz-győzelem esetén az ellenzéket megsemmisíthetik.","shortLead":"Az LMP miniszterelnök-jelöltje Bécsben tartott fórumot, ott beszélt arról, hogy Orbán március 15-i beszéde után azt...","id":"20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f23d-607f-4116-acbf-f18fe1c4ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Szel_Bernadett_a_Jobbikot_dicserte_Demszky_kiakadt","timestamp":"2018. március. 19. 09:35","title":"Szél Bernadett a Jobbikot dicsérte, Demszky kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült meggyőzni egymást arról, kell-e a Jobbik a kormányváltáshoz vagy sem. Szél Bernadett LMP-társelnök szerint volt értelme eljönni, kiderült, van, aki csak szavakban akar kormányváltást.","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült...","id":"20180318_dk_mszp_lmp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf47951-1823-4bb7-9039-1536f6ab6a21","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_dk_mszp_lmp","timestamp":"2018. március. 18. 19:32","title":"Gyurcsány egy célját elérte a vasárnapi tárgyaláson, de egy tapodtat se mozdultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte a volt kémet.","shortLead":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte...","id":"20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc1ba-d969-41db-b98c-8172f3e454ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","timestamp":"2018. március. 17. 21:17","title":"Visszavágtak a csehek az orosz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]