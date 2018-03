Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","shortLead":"A kulturális intézet az orosz-brit diplomáciai viták terepévé vált.","id":"20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c08b06-f985-42d1-b782-ff23d29ea928","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Leallitotta_mukodeset_Oroszorszagban_a_British_Council","timestamp":"2018. március. 17. 19:26","title":"Leállította működését Oroszországban a British Council","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg, a gyakorlat azt mutatja, hogy Magyarországon simán meg lehet úszni a nyilvánvaló óratekergetést.","shortLead":"Pedig aki ezt csinálja a börtönnel játszik, ha lebukik, akár egy évre is rács mögé kerülhet. Persze csak elvileg...","id":"20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f530f5b-7864-4239-946e-919d5a7724c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cb9ec3-e15e-4843-a306-f64081ff64c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_oratekeres_kutyu_hasznalt_auto","timestamp":"2018. március. 18. 10:18","title":"Órapörgető kínai kütyü – ezzel tekerik 600 ezerről vissza az autók óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört.","shortLead":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás...","id":"20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b5b5e-ccbf-4f4b-a823-99c7816692e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőrőznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","shortLead":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","id":"20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9984311-c882-4584-84d5-533e264b870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","timestamp":"2018. március. 19. 15:26","title":"Nem hittek a szemüknek a brit rendőrök, amikor meglátták a nő jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt felszökött ára.","shortLead":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt...","id":"20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490292e-fa89-413b-b575-4f7774301688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","timestamp":"2018. március. 17. 22:32","title":"Van egy jó hírünk mindenkinek, aki új számítógépen gondolkodik: esni fognak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]