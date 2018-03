Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","shortLead":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","id":"20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f2ee-1d4c-48a6-83ef-5fa04d08e18d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","timestamp":"2018. március. 19. 04:01","title":"Súlyos balesetet okozott a Lada sofőrje, de mi volt ez előtte? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","shortLead":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","id":"20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bf4520-d317-47e6-ba71-989662674d46","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","timestamp":"2018. március. 17. 12:09","title":"David Bowie-szobrot állítanak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","shortLead":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","id":"20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f7ada-7583-49d6-a0af-f8740199b8e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","timestamp":"2018. március. 19. 07:22","title":"Halálbüntetést szabna a drogdílerekre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget majd vele.","shortLead":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget...","id":"20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec8ac4-190f-489f-8145-eb8352353fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","timestamp":"2018. március. 17. 11:53","title":"Van egy város Zalában, ahol szívesen látják Alföldi kicenzúrázott műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]