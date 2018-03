Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési tételeket, amelyek országonként igen eltérőek lehetnek.","shortLead":"Néhány hete már az összes európai országban büntetik, ha valaki a kormány mögött mobilozik. Mutatjuk a büntetési...","id":"20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ef657-6a18-4231-801a-e7b437a43911","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_340_ezer_forintba_is_kerulhet_a_vezetes_kozbeni_mobilozas","timestamp":"2018. március. 19. 06:41","title":"340 ezer forintba is kerülhet a vezetés közbeni mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó. A helyes válasz: Mathieu Flamini. Az ő nevét csak a focit nagyon rendszeresen követők ismerik.","shortLead":"Nem Ronaldo, nem Messi, de még csak nem is az üzleti életben is jeleskedő Beckham vagy Piquéa leggazdagabb labdarúgó...","id":"20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0528543a-d686-42c3-8e2d-260c8b3d7dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb32f9-d352-4aa1-9001-6117030c00f0","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Tudja_ki_a_vilag_leggazdagabb_focistaja_es_mibol_van_15_milliard_euroja","timestamp":"2018. március. 19. 11:02","title":"Tudja, ki a világ leggazdagabb focistája, és miből van 15 milliárd eurója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség az Elios-ügyben.","shortLead":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség...","id":"20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53a2a02-f023-4333-843e-26ee332e0411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 19. 12:30","title":"Meghosszabbították a nyomozást az Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó körben elcsúszott.","shortLead":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó...","id":"20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe4d2-e0f3-4d2d-bd42-53d748270430","keywords":null,"link":"/sport/20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","timestamp":"2018. március. 18. 22:20","title":"Liu Shaolin Sándor ezüstérmes összetettben a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","shortLead":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","id":"20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf39f2a-b824-4eca-a926-122cebec770f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","timestamp":"2018. március. 19. 06:35","title":"Újra havazik az ország nagy részén, indulás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36912711-6746-4e3c-a595-113bb26a3b50","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","timestamp":"2018. március. 17. 14:22","title":"„A világ bármely országa megirigyelhetné” – mondja Orbán, miközben egy összetákolt fatornyot látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]