[{"available":true,"c_guid":"7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Még nem tudják, mi okozhatta a szerencsétlenséget, amely több halálos áldozatot követelt.","id":"20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e6cab-864f-4cdb-90a3-b4b20318e71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b41b12-5152-459c-839c-182a30bad4aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Lakohazra_zuhant_egy_kisrepulo_Manilaban","timestamp":"2018. március. 17. 16:02","title":"Lakóházra zuhant egy kisrepülő Manilában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs szükség átfogó megállapodásokra a Fidesz kisebbségbe szorításához.","shortLead":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs...","id":"20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b60db-98bf-4503-8bc8-4995672d77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","timestamp":"2018. március. 19. 09:14","title":"Akkor is kisebbségbe szorulhat a Fidesz, ha nincs tömeges visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. ","shortLead":"Több mint háromszáz helyszínre riasztották a katasztrófavédelmet az elmúlt órákban. Cikkünk az információknak...","id":"20180318_havazas_marcius","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d0d0a-0ff6-4c70-af5e-8c836873ac48","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_havazas_marcius","timestamp":"2018. március. 18. 08:08","title":"Videó: Mintha az Északi-sarkon lennénk – ilyen volt most Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett babamonitornak vagy felügyeleti rendszernek használhatjuk, amely jelzi a nem kívánt betolakodókat, amikor távol vagyunk otthonunktól, irodánktól. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","shortLead":"Az orosz nagykövet szerint nekik nincs is olyan idegméreg-hatóanyaguk, mint amivel Szkripalt meg akarták ölni. ","id":"20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689e8e21-d5b2-4c3a-a037-0e5f9f57cdb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Brit_katonai_mereggel_akartak_megolni_az_orosz_ugynokot","timestamp":"2018. március. 18. 09:48","title":"Brit katonai méreggel akarták megölni az orosz ügynököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","shortLead":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","id":"20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741520a0-019c-4fce-8022-00a2e46fe1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","timestamp":"2018. március. 19. 06:59","title":"Itt vannak a friss útinfók, több helyen történt baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]