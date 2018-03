Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is beadta a felvételijét – így lelkendezett Szijjártó Péter gimnazistaként arról az időszakról, amit a Soros Alapítványnak köszönhetően diákként az Egyesült Államokban tölthetett. Megszereztük annak az 1995-ös cikknek a folytatását, amiben jelenlegi külügyminiszterünk még egészen más véleménnyel volt a Soros-szervezetekről.

Hétvégén került a 444.hu birtokába az a cikk, amelyben Szijjártó Péter még győri, bencés gimnazistaként beszámolt arról, milyen volt az Egyesült Államokban töltött féléves időszaka. A fideszes politikus ugyanis jelentkezett Soros György szervezetének pályázatára, így tucatnyi magyar tanulóval együtt fél évet kinn tanulhatott. "Szorongás nélkül vágtam neki az útnak, úgy gondoltam, a Soros Alapítványban nyugodtan megbízhatok" – nyilatkozta erről Szijjártó, aki a repülőjegy, a biztosítás és az ösztöndíj mellé még heti 75 dollár zsebpénzt is kapott a Magyarországot négerekkel elárasztani akaró milliárdostól.

Mivel a cikk azzal zárult, hogy a gimnazista Péter tovább mesél élményeiről, felkutattuk a Kisalföld archívumából a folytatást. Tanulságos és pikáns, ahogy a kormányzati iránynak megfelelően, tele szájjal sorosozó politikus anno milyen lelkesen méltatta a kint „mindenekfelett” álló sportot, azon belül is az amerikai focit. Megemlíti, hogy nem is volt honvágya a fél év alatt, csak karácsony táján teltek lassan a napok.

„Igazi meglepetés ért, hogy Washingtonban tölthettem három napot a nevezetességek megtekintésével, ennél nagyobb öröm nem is érhetett volna” – lelkendezett. „Négy amerikai egyetemre adtam be a felvételimet, aztán majd meglátjuk, mi lesz” – tette hozzá. De a felsőfokú angol nyelvvizsgát hamarosan leteszi, amihez nyilván az amerikai képzés is hozzájárulhatott.

Nem tudni, hogy az amerikai felvételikkel mi lett, a kormány oldalán elérhető önéletrajza szerint Szijjártó végül a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán diplomázott.

Itt elolvashatja a teljes cikket, tegyen időutazást a kék plakátok előtti korba, amikor még a fideszes politikusok sokat köszön(het)tek az amerikai üzletembernek:

A képre kattintva olvasható a teljes cikk! © Kisalföld

2015-ben a függetlenség napja alkalmából az amerikai nagykövetségen tartott fogadáson Szijjártó beszédet tartott, ebben külön is megemlékezett erről a lehetőségről, amit a Soros szervezetnek köszönhetően kapott – és az amerikai focit még ekkor is szerette.