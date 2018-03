[{"available":true,"c_guid":"875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe, videója van, és megosztaná, írja meg az [email protected] címre.","shortLead":"Megérkezett a beígért hóesés és ónos eső Magyarországra, és több helyen okozott gondot a közlekedésben. Ha híre, képe...","id":"20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=875bdd6c-3925-48c6-b964-621b6c505a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b24dbd-5cac-48b5-8c7a-b4240297c90d","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Onos_eso_hozapor_arvizveszely_elerte_az_iteletido_az_orszagot","timestamp":"2018. március. 17. 20:21","title":"Ónos eső, hózápor, árvízveszély: elérte az ítéletidő az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","shortLead":"A Belváros közepén hajtott úgy az autós, hogy a gázolás után fel is borult. A sofőr ittas volt. ","id":"20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753a012a-cbec-4bd4-96a6-4bb05896549a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873c29f-976d-46af-bc03-7ae7ef3dd3c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_Fotok_baleset_gazolas_Erzsebet_hid","timestamp":"2018. március. 18. 14:33","title":"Fotók: 8-10 métert repült a fiatal lány, miután elgázolták az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","shortLead":"Li Ka-shing vagyonát 36 milliárd dollárra teszik szakértők. Főnök már nem, de tanácsadó azért még lesz a cégénél.","id":"20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f262b48-0da1-4139-bb2f-6cd76951e462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78227b5c-9d89-412b-b95f-3fe0b476b2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_hongkong_szupermenje_89_evesen_lassit_kicsit_a_tempon","timestamp":"2018. március. 18. 21:56","title":"Hongkong szupermenje 89 évesen lassít kicsit a tempón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","shortLead":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","id":"20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc89ae-bef3-4216-9d04-4a6c82495ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","timestamp":"2018. március. 19. 09:22","title":"Meghalt az Ozora alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","id":"20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817c916f-288a-43d0-976b-6cc96de5acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","timestamp":"2018. március. 18. 15:05","title":"Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","shortLead":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","id":"20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d2159-4b58-4293-bd15-f3eb9cad2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","timestamp":"2018. március. 17. 13:00","title":"Pár perc humor: ez az egyik legviccesebb telefonreklám, amit eddig láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","shortLead":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","id":"20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289b31f-912f-4a9d-aae4-72dbd84fd5ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","timestamp":"2018. március. 17. 14:21","title":"Breaking: pozitív üzenetet fogalmazott meg a kampányban egy kormánytag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]