Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","shortLead":"Ha egyszer nem jött össze, próbáljuk meg még egyszer.","id":"20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e034714f-089b-4abb-9347-325e6f81b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15e5a73-fe47-4ca9-b251-473eb9e24ac8","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megint_talalt_a_kozmedia_egy_rettego_svedorszagi_magyart","timestamp":"2018. március. 17. 19:55","title":"Megint talált a közmédia egy rettegő svédországi magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8cfcc3-dc4b-4338-93b8-83e560e50721","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek, dizájnerek és iparművészek, akik a munkáikkal sikert sikerre halmoznak a világban.","shortLead":"A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek...","id":"20180318_A_dizajn_Magyarorszagon_olyan_mint_a_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8cfcc3-dc4b-4338-93b8-83e560e50721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a347cb-8a8e-4620-aba2-8c70e6e2e267","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180318_A_dizajn_Magyarorszagon_olyan_mint_a_foci","timestamp":"2018. március. 18. 19:15","title":"„A dizájn Magyarországon olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. Szakértői becslések szerint az adatok jellege miatt végül közel 50 millió ember adatai kerülhettek illetéktelenekhez.","shortLead":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait...","id":"20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aefd53-10a6-4954-908a-22d579c780dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","timestamp":"2018. március. 17. 20:28","title":"40-50 millió Facebook-felhasználó érintett, rengeteg a károsult a most kirobbant adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860acb7b-35b9-4a4d-83b9-b5c50e85f5e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eddigi információk szerint kilencen sérültek meg.","shortLead":"Az eddigi információk szerint kilencen sérültek meg.","id":"20180319_balesettel_indult_a_reggel_a_44es_fouton_tobb_megserultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860acb7b-35b9-4a4d-83b9-b5c50e85f5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb06099-927a-49ad-a67c-fc617ed6d4bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_balesettel_indult_a_reggel_a_44es_fouton_tobb_megserultek","timestamp":"2018. március. 19. 06:16","title":"Balesettel indult a reggel a 44-es főúton, több megsérültek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","shortLead":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","id":"20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ca5710-ede7-4b58-99ad-e27cc495aaed","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","timestamp":"2018. március. 19. 07:32","title":"A 2-es villamost is sikerült felszabadítani Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs, Szabolcsban és Borsodban viszont vannak még lezárt szakaszok. Aki a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon vonatozik, késésekre számíthat.","shortLead":"Elsősorban az M1-esen közlekedők számíthatnak most több helyen torlódásra. Hajdú-Biharban járhatatlan út már nincs...","id":"20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce96d305-33b8-46e4-9067-e6a7df9cec40","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_a_legfrissebb_infok_azoknak_akiknek_most_mindenkeppen_utnak_kell_indulniuk","timestamp":"2018. március. 18. 14:57","title":"Itt vannak a legfrissebb infók azoknak, akiknek most mindenképpen útnak kell indulniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]