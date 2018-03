Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","shortLead":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","id":"20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049441e-e55b-4c86-bffd-493773338a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","timestamp":"2018. március. 19. 14:26","title":"Aston Martin Varekai: jön a gyártó 600 lóerős első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","shortLead":"Összeült az árnyékkormányával vasárnap és egy antikorrupciós ügyészség felállításának lehetőségéről beszéltek.","id":"20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6622f9-da83-4ce1-9f43-ce258f30ea15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"322be0f5-0a83-4fa1-a2ab-1adf40c3b578","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_karacsony_antikorrupcios_tanacs","timestamp":"2018. március. 18. 13:38","title":"Karácsonynak megvan az ötlete, hogy venné vissza a fideszes magánvagyonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent a látótávolság.","shortLead":"Sok helyen havazásban indult el a hétfő reggel csúcs, egyes déli területeken néhány száz méterre csökkent...","id":"20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01fc425c-a6c1-4171-bdc7-79384fb98eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_erre_figyeljen_ha_ma_reggel_mindenkeppen_autoba_kell_ulnie","timestamp":"2018. március. 19. 06:47","title":"Erre figyeljen, ha ma reggel mindenképpen autóba kell ülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó Zsolt. 