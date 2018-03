A fiatal rablók az egyik újszegedi buszmegállóban állták körül a focizás közben megsérült, ezért mankóval közlekedő fiút, akitől elvették az óráját és a fülhallgatóját is. Összesen 18 ezer forintnyi értéket zsákmányoltak tőle. A két fiú ezután 60 forintot dugott áldozata zsebébe, majd közölték: ezzel ki van fizetve - hangzott el a hétfői RTL Híradóban.

A rablást az egyik támadó akkor 15 éves barátnője is végignézte, de a három vádlott közül a mai tárgyalásra csak egyikük ment el. A tudósítás szerint a fiú azóta Kiskunhalasra költözött, az iskolát nem fejezte be, de dolgozik. Szüleivel él, párjával épp most várnak gyermeket, amit az utolsó szó jogán is megemlített, mint mondta, a családja miatt a legenyhébb büntetést szeretné kérni.

A bíró viszont azt mondta, csoportos rablás esetében szó sincs enyhítésről, őt ezért 1 év, társát pedig 6 hónap szabadságvesztésre ítélték. A büntetésüket felfüggesztették, harmadik társukat pedig 1 év próbára bocsátotta a bíróság.

Az is kiderült, hogy a rablást egy másik ügy miatt elrendelt előzetes letartóztatásból való szabadulás után követték el. A bíró szerint a fiatalok útonálló módjára rabolták ki a mankóval közlekedő fiút, ezért is indokolt a súlyosabb büntetés. Az ítélet jogerős.