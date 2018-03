Szürreális mozzanatról számol be a Magyar Nemzet a Teréz körúti robbantó tárgyalásáról. A per tanúkihallgatások ismertetésével folytatódott hétfő reggel, Kalina József bíró épp nyomozati iratokat ismertetett, amikor P. László jelezte, nem kíván részt venni az eljárásban, nem is érti, miért kell neki egyáltalán megjelennie a Fővárosi Törvényszéken.

Többször is hangoztatta, fáradt, mert nem hagyják pihenni.

– Lefekhetek ide? – kérdezte P. László.

– Dehogy feküdhet – így a bíró.

– De az előbb mondta, hogy pihenhetek.

– Ülve pihenhet.

De P. László mégis lefeküdt a padra, mire a bíró megkérte a büntetés-végrehajtás maszkos őreit, hogy ültessék fel. A Bors közben azt írja, mentőt kellett hívni P. Lászlóhoz. A tárgyalóteremből mindenkit kitereltek, miután P. László lefeküdt a földre, és nem hajlandó mozdulni.