[{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","shortLead":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","id":"20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8b74db-9688-4992-9e15-da332ccc0510","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","timestamp":"2018. március. 19. 10:05","title":"\"Mindenki, akit megszólaltatnak, csak ürügy ahhoz, hogy önmagukat kellessék\" – Friderikusz búcsúadásában alázott tévéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt. Ugyanis se számítógép, se a szükség program nem áll rendelkezésükre. A 33 éves Richard Appiah Akoto példás tenni akarását nem akárhogy hálálta meg a Microsoft. ","shortLead":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt...","id":"20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64434324-f841-416b-b194-f75e377d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","timestamp":"2018. március. 19. 11:03","title":"Akkora sztár lett a krétával Wordöt oktató ghánai tanár, hogy a Microsoft gépeket küld az iskolájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Durvul a kampány.","shortLead":"Durvul a kampány.","id":"20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413abe-591c-4115-a408-10f42bf45f75","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","timestamp":"2018. március. 17. 18:56","title":"Fájdalmas paródia készült Kósa Lajos ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több sztár is csatlakozik, köztük Ariana Grande és Miley Cyrus.","shortLead":"Nagy szabású demonstrációra készülnek az amerikai diákok Washingtonban március 24-én. A fegyverellenes menethez több...","id":"20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc80186b-6c2e-4eec-ab28-c51cb530e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f441b-075d-4925-9cb8-dc21fe8ce211","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Ariana_Grande_es_Miley_Cyrus_is_csatlakozik_a_diakok_fegyverellenes_menetehez","timestamp":"2018. március. 17. 15:39","title":"Ariana Grande és Miley Cyrus is csatlakozik a diákok fegyverellenes menetéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","shortLead":" A Sigur Rós körülbelül 5,7 millió font értékű ingó és ingatlan vagyonát fagyasztották be.\r

","id":"20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a995c1-eff3-4922-a98b-73532213cdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d4a179-47e4-46cc-9351-f4486b332e16","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Sigur_Ros_Izland_ado_ugy","timestamp":"2018. március. 17. 13:25","title":"Tisztázta magát az adóelkerülés vádjai alól és visszafizette adótartozását Izland büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]