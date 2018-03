Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","shortLead":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","id":"20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f26ac-6e33-4537-828d-f33489cb8075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","timestamp":"2018. március. 18. 07:41","title":"Tudta, hogy egyetlen nő találta fel az irányjelzőt, a féklámpát és az ablaktörlőt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak zárva a hóátfúvás miatt, Szabolcsban és Hajdú-Biharban viszont már normalizálódni látszik a helyzet. ","shortLead":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak...","id":"20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce084f05-51d6-446d-93a7-7d7b30e3865d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","timestamp":"2018. március. 18. 16:03","title":"Itt vannak az újabb útinfók, Borsodban vannak még lezárt utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Latta_mar_a_nem_tul_boldog_Soros_Gyorgyot_ahogy_a_rola_keszult_Fideszpropagandat_nezegeti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80644385-c39b-481b-86db-45a764b960bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Latta_mar_a_nem_tul_boldog_Soros_Gyorgyot_ahogy_a_rola_keszult_Fideszpropagandat_nezegeti","timestamp":"2018. március. 19. 15:48","title":"Látta már a nem túl boldog Soros Györgyöt, ahogy a róla készült Fidesz-propagandát nézegeti?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","shortLead":"A keleti megye több pontján is történt hasonló, szerencsére senki nem sérült meg. ","id":"20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbbaf65-aeaf-44c1-b473-dd76e074b354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321c7c57-0667-456a-9eb2-abb87924e2c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kocsira_dolt_fa_debrecen","timestamp":"2018. március. 18. 10:37","title":"Kocsira dőlt egy fa a debreceni klínikánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs szükség átfogó megállapodásokra a Fidesz kisebbségbe szorításához.","shortLead":"A közbeszéd középpontjában az utóbbi hetekben a visszalépések állnak, de a Republikon Intézet számításai szerint nincs...","id":"20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46e5ecb-93d3-4a8e-b5bb-68fd79d885d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b60db-98bf-4503-8bc8-4995672d77fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Akkor_is_kisebbsegbe_szorulhat_a_Fidesz_ha_nincs_tomeges_visszalepes","timestamp":"2018. március. 19. 09:14","title":"Akkor is kisebbségbe szorulhat a Fidesz, ha nincs tömeges visszalépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]