[{"available":true,"c_guid":"69812425-fe20-4617-afe1-2a4f622e9d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte közel ötmillió népszerű androidos telefonra került fel előre telepítve egy malware – derítették ki biztonsági kutatók.","shortLead":"Világszerte közel ötmillió népszerű androidos telefonra került fel előre telepítve egy malware – derítették ki...","id":"20180319_rottensys_malware_otmillio_androidos_telefonon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69812425-fe20-4617-afe1-2a4f622e9d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1e5ca9-a7ce-4c3c-829f-a98f7be6377c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_rottensys_malware_otmillio_androidos_telefonon","timestamp":"2018. március. 19. 19:00","title":"Előre telepített vírust találtak több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562","c_author":"","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több helyen is komoly fennakadásokat okozott a szokatlan márciusi havazás. ","id":"20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4573a25c-9fc2-43b2-bd6e-e3b01b34f562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2c74e-b14a-4bb0-8796-e0c3a903d00d","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kepeken_a_marciusi_nagy_fagy__galeria","timestamp":"2018. március. 18. 12:58","title":"Képeken a márciusi nagy fagy - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","shortLead":"A fedélzeti kamera alapján semmi oka nem volt a sofőrnek arra, hogy elrántsa a kormányt.","id":"20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78ea21e7-7011-4efd-b53c-e566d0a94479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f2ee-1d4c-48a6-83ef-5fa04d08e18d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_oroszorszag_baleset_lada_autos_video","timestamp":"2018. március. 19. 04:01","title":"Súlyos balesetet okozott a Lada sofőrje, de mi volt ez előtte? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","shortLead":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","id":"20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81da571-14b4-480b-863e-333bd390515f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","timestamp":"2018. március. 19. 06:06","title":"Két járhatatlan út van még, a vonatok elvileg közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","shortLead":"A brit nőt kiintették a forgalomból, és igen meglepődtek, amikor elkérték a jogosítványát.","id":"20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01dd454-95bc-4d8e-9acf-d2fee80bbfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9984311-c882-4584-84d5-533e264b870f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_jogositvany_igazoltatas_homer_simpson","timestamp":"2018. március. 19. 15:26","title":"Nem hittek a szemüknek a brit rendőrök, amikor meglátták a nő jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a pálya és a felsővezeték megtisztításán, de azt kérik: hétfő reggel mindenki időben induljon el a munkahelyére. ","shortLead":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek...","id":"20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c8a025-831c-4f50-b690-b9f0243ea912","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","timestamp":"2018. március. 18. 18:23","title":"Sikerült felszabadítani az egyik villamosvonalat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]