[{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christopher Wylie alapította azt a céget, amely 50 millió felhasználó adatait használhatta fel politikai célokra, nem etikus módon. A férfi a botrány előtt a sajtónak szivárogtatott információkat a visszásságról, a Facebook most letiltotta a profilját.","shortLead":"Christopher Wylie alapította azt a céget, amely 50 millió felhasználó adatait használhatta fel politikai célokra, nem...","id":"20180320_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_christopher_wylie","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9534d5f-4ca2-472c-9494-eaaf3cca7c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_christopher_wylie","timestamp":"2018. március. 20. 07:02","title":"Dagad a Facebook-botrány: letiltották azt a felhasználót, aki jelentett az 50 millió embert érintő adatgyűjtésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","shortLead":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","id":"20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7738526c-fce2-4f8f-9d79-7a33be02ab35","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","timestamp":"2018. március. 20. 09:44","title":"A beszéd is kimerítő Törőcsik Mari számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett babamonitornak vagy felügyeleti rendszernek használhatjuk, amely jelzi a nem kívánt betolakodókat, amikor távol vagyunk otthonunktól, irodánktól. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális bevándorlás árnyoldalaival. Szerinte Soros György az Orbán-kormány bukását akarja, Brüsszelből pedig érték igazságtalan támadások is a kormányt a bevándorláspolitikája miatt. ","shortLead":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális...","id":"20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9bf53c-9a0f-486d-8861-c1fd21ca98f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","timestamp":"2018. március. 20. 15:28","title":"Szijjártó: Több százezer migráns masírozott már át rajtunk, mi aztán tudjuk, mi az illegális bevándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százezer forintot fizetett ki Lezsák Sándor egy tanulmányért, amelyben egyszerűen egymás mellé tették a Digitális Jólét Programról készült összes cikket.","shortLead":"Több százezer forintot fizetett ki Lezsák Sándor egy tanulmányért, amelyben egyszerűen egymás mellé tették a Digitális...","id":"20180320_Oldalankent_2000_forintert_masoltak_le_Lezsak_Sandornak_MTIhireket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd094aa7-8d1d-439e-9708-d45823e3e8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b8d386-3be8-429f-8ab1-c1b16b90adc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Oldalankent_2000_forintert_masoltak_le_Lezsak_Sandornak_MTIhireket","timestamp":"2018. március. 20. 11:25","title":"Oldalanként 2000 forintért másoltak le Lezsák Sándornak MTI-híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e127eae-44ad-499d-a77f-05ad1cff757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","timestamp":"2018. március. 18. 19:03","title":"Az internet nem felejt: alig fogja elhinni, hogy mi volt a vezető hír a Fidesz címlapján pontosan 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","shortLead":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","id":"20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd6782-9200-4095-b674-d61ed23baa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 20. 13:29","title":"Három helyen visszalépteti jelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","shortLead":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","id":"20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7313a04-5f46-4f93-992b-f6c5fafea09a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","timestamp":"2018. március. 20. 09:47","title":"Kiakadt az Összefogás Párt elnöke, mert kamupártnak nevezték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]