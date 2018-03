Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan közelítsék meg az internetezés témakörét a gyermekeikkel való beszélgetések során. A „Hogyan beszéljük a gyerekekkel az internetről?” című, ingyenesen letölthető füzet a szolgáltató szerint pedagógusok számára is hasznos útmutató lehet.","shortLead":"Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan...","id":"20180320_hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_az_internetrol_letoltes_telenor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e657167e-d3b4-4c1c-830b-1296ef56199c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_hogyan_beszeljunk_a_gyerekekkel_az_internetrol_letoltes_telenor","timestamp":"2018. március. 20. 14:03","title":"Hogyan beszéljünk a gyerekekkel az internetről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni a rövidpályás gyorskorcsolyázókat a montreali világbajnokságra.","shortLead":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni...","id":"20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b087f-f587-4bd2-a32f-6184036e42bc","keywords":null,"link":"/sport/20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","timestamp":"2018. március. 20. 11:50","title":"Nem szeretnék szénné égetni Liu Shaolinékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","shortLead":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","id":"20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300a7ceb-8939-40e9-b9db-4e2d095985c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","timestamp":"2018. március. 19. 13:29","title":"Havazás: kilencezer háztartásban még mindig nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. A következő lehetőségnél forduljon jobbra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]