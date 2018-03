Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9e69044-a0c5-40ec-bc6b-6ca8cf4b5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1024a28-6ba6-4c30-a337-3705fcf42c13","keywords":null,"link":"/elet/20180318_Akkora_bulit_nyomtak_hogy_Balazsnak_kell_helyretennie_Majka_egojat","timestamp":"2018. március. 18. 10:49","title":"Akkora bulit nyomtak Majkáék, hogy Balázsnak kell helyretennie barátja egóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos állampolgár is két kattintással olyan információkat szerezhet magának, amellyel egy kicsit átláthat a szitán.","shortLead":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos...","id":"20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad2cb1-8093-4b06-9680-32a4825a0d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","timestamp":"2018. március. 18. 09:33","title":"Ennél a térképnél jobban semmi nem foglalja össze a Kelet- és Nyugat-Magyarország közti különbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"","category":"vilag","description":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi elnökválasztáson: a hivatalban lévő államfő a voksok 72,5 százalékát kapta, ezzel minden korábbinál nagyobb támogatást szerzett.","shortLead":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi...","id":"20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f676036-5d68-4c01-9bdd-cba4f624ad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","timestamp":"2018. március. 18. 20:04","title":"Orosz választások 25 százalék után – Putyin-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d2cff0-54c2-4796-871c-99f510af3ca1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Egyesült Államokban, Massachussetsben vették videóra azt a kamiont, amelynek sofőrje ugyan tisztában volt azzal, hogy a teherkocsi milyen magas, arról viszont valószínűleg nem tudott, hogy a rakományára rakódott hó már nem fér át a híd alatt. ","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Massachussetsben vették videóra azt a kamiont, amelynek sofőrje ugyan tisztában volt azzal...","id":"20180318_Video_Nem_vart_veszelyei_is_vannak_a_havas_idonek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80d2cff0-54c2-4796-871c-99f510af3ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95939ee1-0bfd-49a4-b134-14155a8a020d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180318_Video_Nem_vart_veszelyei_is_vannak_a_havas_idonek","timestamp":"2018. március. 18. 19:09","title":"Videó: Nem várt veszélyei is vannak a havas időnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","shortLead":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","id":"20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f7ada-7583-49d6-a0af-f8740199b8e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","timestamp":"2018. március. 19. 07:22","title":"Halálbüntetést szabna a drogdílerekre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe9656e-d56b-449d-87bf-eb9f980665eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Londonban forgatják Judy Garland életrajzi filmjét, a főszerepet Renée Zellweger játssza. Itt az első fotó róla. ","shortLead":"Londonban forgatják Judy Garland életrajzi filmjét, a főszerepet Renée Zellweger játssza. Itt az első fotó róla. ","id":"20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe9656e-d56b-449d-87bf-eb9f980665eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6287d4b-ff90-42ea-951d-1985b887ea83","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Renee_Zellwegert_Judy_Garlandda_maszkiroztak","timestamp":"2018. március. 19. 11:37","title":"Renée Zellwegert Judy Garlanddá maszkírozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]