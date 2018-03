Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát már fel is oszlatták.","shortLead":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát...","id":"20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf5f9e-cae9-4552-929d-15b9f3d0be00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 20. 06:03","title":"Állítólag lemondott a Facebook biztonsági főnöke, miután lényegében csődöt mondott a munkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen riasztás az időjárás miatt.","shortLead":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen...","id":"20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c934b9b-3bae-47cf-b880-034ea2ea2ff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","timestamp":"2018. március. 18. 19:47","title":"Márciusi tél: egész hétvégén égtek a vonalak a tűzoltóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","shortLead":"A Kertész Imre Intézet kialakítására és a Terror Háza felújítására jutott pénz.","id":"20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bad355e-aeed-4574-bb7b-11a79c70397a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4991f02-cce5-4234-bc0f-b646138b0203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ketmilliard_forintot_ad_a_kormany_Schmidt_Maria_alapitvanyanak","timestamp":"2018. március. 20. 06:48","title":"Kétmilliárd forintot ad a kormány Schmidt Mária alapítványának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes kamupártgyanús szervezetek jelöltjei a csepel-soroksári választókörzetben. A fideszes Németh Szilárd 21 kihívójából tizenhárman próbálkoztak ilyesmivel, a rekorder pedig a hvg.hu által már korábban leleplezett Medete párt jelöltje (egyben egyik szervezője) lett. ","shortLead":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes...","id":"20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d17c0e-90b4-4e6e-95ee-3e8125c697e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","timestamp":"2018. március. 19. 21:44","title":"Halott Családok Pártja? Döbbenetes választási csalásokra derült fény Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre számíthatnak az utasok. ","shortLead":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre...","id":"20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8addb281-a020-45e9-9972-08e28e7db9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","timestamp":"2018. március. 18. 18:54","title":"Hófúvás: sokat késnek a vonatok, csak hétfőn állhat helyre teljesen a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7884c8-a096-4aaa-b931-5b45b1ca2af0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","timestamp":"2018. március. 19. 13:31","title":"450 millió forintot kérnek ezért a használt terepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor pártelnökkel és Szabó Gábor pártigazgatóval. A megbeszélés az M3-as autópálya egyik benzinkútján zajlott.","shortLead":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor...","id":"20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83903-731d-45cc-9b9b-31ab2a5e8d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","timestamp":"2018. március. 20. 07:43","title":"Az M3-as egyik benzinkútján tárgyaltak az LMP és a Jobbik vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó körben elcsúszott.","shortLead":"Az olimpia bajnok férfi váltónak a B-döntő sem sikerült jól, Liu Shaolin Sándor a második helyen korcsolyázva az utolsó...","id":"20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9146a579-d511-4c78-a586-a0b24165b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe4d2-e0f3-4d2d-bd42-53d748270430","keywords":null,"link":"/sport/20180318_Liu_Shaolin_Sandor_ezustermes_osszetettben_a_rovidpalyas_gyorskorcsolyavbn","timestamp":"2018. március. 18. 22:20","title":"Liu Shaolin Sándor ezüstérmes összetettben a rövidpályás gyorskorcsolya-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]