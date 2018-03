Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat. Előfordult, hogy a megkötött szerződés tárgya városmarketing vagy turizmus volt, esetleg a médiafogyasztás szokásai, de a trükk az, hogy a címekkel ellentétben a kérdőívekkel sokkal inkább azt szerették volna kideríteni, milyen is a kormány és az ellenzék közötti aktuális erőviszony. A kutatási eredményeket nem hozták nyilvánosságra, de a hvg.hu megszerezte a dokumentumokat. A kerületek és a városok százmilliónál is többet költöttek erre.","shortLead":"Budapesti kerületek és vidéki nagyvárosok önkormányzatai végeztek az utóbbi években közvélemény-kutatásokat...","id":"20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee838d0-6404-4c8b-86b3-629b5f72d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b6e0f-fb8f-46ff-bc7b-c0aa88fbcb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Kozpenzen_mertek_meg_az_onkormanyzatok_veszelybene_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 19. 06:30","title":"Közpénzen mérték meg az önkormányzatok, veszélyben van-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a pálya és a felsővezeték megtisztításán, de azt kérik: hétfő reggel mindenki időben induljon el a munkahelyére. ","shortLead":"A hajdú-bihari megyeszékhelyen megbénította a tömegközlekedést a szombaton érkezett ítéletidő, a szakemberek...","id":"20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c8a025-831c-4f50-b690-b9f0243ea912","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_sikerult_felszabaditani_az_egyik_villamosvonalat_debrecenben","timestamp":"2018. március. 18. 18:23","title":"Sikerült felszabadítani az egyik villamosvonalat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d735daf9-8284-4d43-9197-341e78f72d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30a49bc-575f-4993-b225-60ea4e96a03c","keywords":null,"link":"/sport/20180319_Chiellini_serules_miatt_kikerult_az_olasz_keretbol","timestamp":"2018. március. 19. 14:31","title":"Chiellini sérülés miatt kikerült az olasz keretből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik a kormánypárti tábor hamar beárazta a kirobbant botrányokat. ","id":"20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817c916f-288a-43d0-976b-6cc96de5acf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Publicus_felmeres_fidesz_valasztasok_2018","timestamp":"2018. március. 18. 15:05","title":"Egyelőre nem látszanak a botrányok a Fidesz népszerűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre számíthatnak az utasok. ","shortLead":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre...","id":"20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8addb281-a020-45e9-9972-08e28e7db9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","timestamp":"2018. március. 18. 18:54","title":"Hófúvás: sokat késnek a vonatok, csak hétfőn állhat helyre teljesen a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint. A belga szakember pénteken, a kazahok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik be a csapat élén.","shortLead":"Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára Georges Leekens, a magyar...","id":"20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c33e4f2-c230-4d0a-99bf-700064a233d7","keywords":null,"link":"/sport/20180319_bemutatkozik_georges_leekens_labdarugo_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 18:20","title":"Templomba viszi a válogatottat, hitet vár a játékosoktól Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon. Az állami intézményekből a szülők kétharmada kimenekítené a gyermekét, ha tehetné.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala...","id":"20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5660d590-7d59-47bf-b8db-e94d8a1acbc4","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","timestamp":"2018. március. 20. 09:41","title":"Újabb lesújtó bizonyítvány a magyar iskoláról a szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","shortLead":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","id":"20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc89ae-bef3-4216-9d04-4a6c82495ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","timestamp":"2018. március. 19. 09:22","title":"Meghalt az Ozora alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]