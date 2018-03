Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni annak az ügynek, amely miatt – minden bizonnyal – Ján Kuciaknak és menyasszonyának meg kellett halnia. A gyilkosság politikai következményeiről és a sajtó válaszáról Balog Beátával, Szlovákia első számú napilapjának és portáljának főszerkesztőjével beszélgettünk.","shortLead":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni...","id":"20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a737c-f6e2-47cb-b773-572de4e8d189","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","timestamp":"2018. március. 19. 19:30","title":"\"Minden autokrata végzete a korrupció, Orbáné és Ficóé is az lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt és a Családok Pártja vezetőit, hogy áruljanak el végre valamit magukról és a jelöltjeikről, vagy bizonyítsák egyéb módon, hogy nem csak az állami támogatásra hajtanak. Honlapot – hogy ne érje őket a vád, hogy még az sincs – időközben mindkét szervezett indított, de bár ne tették volna. ","shortLead":"Két és fél héttel a választások előtt továbbra sem tudtuk rávenni a kamupárti jelző ellen bőszen tiltakozó Medete párt...","id":"20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8cd05b-4847-4528-b517-bc8855770c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb54c6-2fa0-4dbf-8e9a-9b0bcda68907","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nyomozzak_ki_ezt_is_ha_olyan_okosak__ket_es_fel_hettel_a_valasztas_elott_sem_lettek_kozlekenyebbek_a_kamuparti_vezetok","timestamp":"2018. március. 20. 20:00","title":"\"Nyomozzák ki ezt is, ha olyan okosak\" – tovább hárítanak és menekülnek a kamupárti vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

Hogy ezt honnan veszik, az nem derült ki, ugyanis az új szolgáltatónak komoly egészségügyi tapasztalata nincs, eddig textilárukkal foglalkozott, így egyenruhát és derékszíjat gyártott a TEK-nek. Az Országgyűlés honlapjára kikerült hivatalos válaszból éppen csak az nem derül ki, ki a felelős és mi a magyarázat a történtekre.","shortLead":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú...","id":"20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cbaa15-9038-4514-873b-41d732b3cfff","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","timestamp":"2018. március. 19. 10:15","title":"Balogék hülyének néznek: Jobb színvonal miatt kell mobil CT-hez hurcolni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","shortLead":"Hollandiában adtak ki riasztást a keserű sárgabarackmag étrend-kiegészítőre. A termékből Magyarországra is szállítottak.","id":"20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a33a12f0-b2bd-4f1f-b3c8-28878d596d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176cb750-92cb-46ca-9b91-2f9564dbb7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_sargabarackmagban_tul_sok_cianid_nebih","timestamp":"2018. március. 20. 11:11","title":"Ezt a rágcsát ne egye meg, túl sok benne a cianid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autótípusokat, melyek gyorsan és sokat veszítenek újkori értékükből.","shortLead":"Mutatjuk az autótípusokat, melyek gyorsan és sokat veszítenek újkori értékükből.","id":"20180320_toplista_ilyen_autokat_ne_vegyen_ha_fel_a_nagy_ertekvesztestol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5f34de-f1f1-41ad-be14-8e96b4f81bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_toplista_ilyen_autokat_ne_vegyen_ha_fel_a_nagy_ertekvesztestol","timestamp":"2018. március. 20. 06:41","title":"Toplista: ilyen autókat ne vegyen, ha fél a nagy értékvesztéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08948-32f4-4b46-98f5-e73f84488af4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megye 2. számú választókerületben a fideszes államtitkár, Kontrát Károly vezet, mögötte a Jobbik jelölje, Kepli Lajos áll.","shortLead":"A Veszprém megye 2. számú választókerületben a fideszes államtitkár, Kontrát Károly vezet, mögötte a Jobbik jelölje...","id":"20180319_Balatonfureden_a_Jobbik_jeloltje_van_a_legkozelebb_a_Fideszhez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08948-32f4-4b46-98f5-e73f84488af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a77e9ec-fab5-48e1-a8ef-0a8965f4e3f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Balatonfureden_a_Jobbik_jeloltje_van_a_legkozelebb_a_Fideszhez","timestamp":"2018. március. 19. 10:26","title":"Balatonfüreden a Jobbik jelöltje van a legközelebb a Fideszhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is kaphat.","shortLead":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is...","id":"20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b823807-0985-4123-9ac5-06f0fe9b0a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. március. 20. 10:25","title":"Robbanóanyagot kotyvasztott Újbudán, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]