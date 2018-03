Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan megoldási stratégiákhoz segít hozzá, amelyek számos élethelyzetben és kibillent lelkiállapotban visszavezethetik az embert saját magához. ","shortLead":"Oldja a szorongást, erősíti az önbizalmat, teret ad a dühnek, az agressziónak és a szomorúságnak. A zeneterápia olyan...","id":"20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=801da42e-c121-4ee4-97cb-d41ed21997de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e554e29-5bb7-4a27-9ac8-21c3dd3c108a","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Zeneterapia_zene_fejlesztes_gyogypedagogia_Varga_Agnes","timestamp":"2018. március. 19. 17:05","title":"A zene szavak előtt és szavakon túl is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni, így Ausztriába, Németországba ingáznak idős embereket gondozni. Nagyjából annyian választják ezt az utat, ahány ápoló a magyar egészségügyi és szociális rendszerből hiányzik. A migráns házi gondozók toborzására külön iparág épült, a közvetítőkkel azonban nem árt vigyázni.","shortLead":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni...","id":"20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50a1bad-d0c4-44f4-b956-cb7082398026","keywords":null,"link":"/elet/20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","timestamp":"2018. március. 20. 06:30","title":"Körkörös migráció: magyar házi gondozók ezrei ingáznak nyugat felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","shortLead":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","id":"20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1593a3-90c0-435e-92fe-3902232589c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","timestamp":"2018. március. 19. 20:09","title":"Szegeden is trükközhettek az ajánlók aláírásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek valóban igazak.","shortLead":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek...","id":"20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d60d2c8-758a-4298-9fea-3696c8526e99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","timestamp":"2018. március. 18. 15:03","title":"Feketén-fehéren kiderült: szívesen osztunk meg kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen riasztás az időjárás miatt.","shortLead":"A tűzoltók már most kérik: aki hétfő reggel útnak indul, tájékozódjon az útviszonyokról és arról, van-e valamilyen...","id":"20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c934b9b-3bae-47cf-b880-034ea2ea2ff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_marciusi_tel_egesz_hetvegen_egtek_a_vonalak_a_tuzoltoknal","timestamp":"2018. március. 18. 19:47","title":"Márciusi tél: egész hétvégén égtek a vonalak a tűzoltóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]