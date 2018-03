Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","shortLead":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","id":"20180318_video_porsche_damjanich_utca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23125f8-bcce-4018-9e26-320a33668800","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_video_porsche_damjanich_utca","timestamp":"2018. március. 18. 11:41","title":"Videó: tényleg akkor veszi észre a buszt ez a budapesti porschés, amikor telibe találja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged betekintést egy néhány hete indult YouTube-csatorna ezzel foglalkozó epizódja. ","shortLead":"A Facebooknál eltöltött programozói munkaórákba és azzal együtt Mark Zuckerberg világának egy részletébe enged...","id":"20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a552-4398-4638-b080-17d7684e6b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d67c8-8412-4c2d-89d9-c2d43c89db25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_facebook_programozo_egy_napja_video","timestamp":"2018. március. 18. 09:03","title":"Kíváncsi, milyen a Facebooknál dolgozók egy napja? Most soha nem látott részletek kerültek ki, hála egy kisfilmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos állampolgár is két kattintással olyan információkat szerezhet magának, amellyel egy kicsit átláthat a szitán.","shortLead":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos...","id":"20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad2cb1-8093-4b06-9680-32a4825a0d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","timestamp":"2018. március. 18. 09:33","title":"Ennél a térképnél jobban semmi nem foglalja össze a Kelet- és Nyugat-Magyarország közti különbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta, hogy a nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltjeit arra kéri, lépjenek vissza a Jobbik javára.","shortLead":"A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a „sikeres kormányváltás érdekében” azt a döntést hozta...","id":"20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de16ef9b-7a0d-4fc3-8afc-81ef42833ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b5a801-6926-4a47-ab25-aef6ae5376cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_kisgazdak_visszaleptetik_jeloltjeiket_a_Jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 19. 08:55","title":"A kisgazdák visszaléptetik jelöltjeiket a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is beadta a felvételijét – így lelkendezett Szijjártó Péter gimnazistaként arról az időszakról, amit a Soros Alapítványnak köszönhetően diákként az Egyesült Államokban tölthetett. Megszereztük annak az 1995-ös cikknek a folytatását, amiben jelenlegi külügyminiszterünk még egészen más véleménnyel volt a Soros-szervezetekről.","shortLead":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is...","id":"20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f963352-74a5-4222-8e9d-d03ae0a3a485","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","timestamp":"2018. március. 19. 12:04","title":"Itt a folytatás: a kis Szijjártó így élvezte a Soros-ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak zárva a hóátfúvás miatt, Szabolcsban és Hajdú-Biharban viszont már normalizálódni látszik a helyzet. ","shortLead":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak...","id":"20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce084f05-51d6-446d-93a7-7d7b30e3865d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","timestamp":"2018. március. 18. 16:03","title":"Itt vannak az újabb útinfók, Borsodban vannak még lezárt utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek az iPhone-okat használók.","shortLead":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek...","id":"20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783e18fb-2718-4f29-be70-c280620ef8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","timestamp":"2018. március. 19. 13:00","title":"Kiderült: az iPhone-osok miatt nevezte át a Google az Android Weart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]