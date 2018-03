Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","shortLead":"Jó hangulatban tárgyalt egymással az LMP és a Jobbik vezetése, de itt sem történt semmi előrelépés.","id":"20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89dbbb09-7286-47fd-ade9-4cf10363ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Vona_Nem_nagyon_probalt_gyozkodni_bennunket_az_LMP","timestamp":"2018. március. 20. 11:54","title":"Vona: \"Nem nagyon próbált győzködni bennünket az LMP\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak. Az OLAF ennek a vállalatnak a támogatásait is vizsgálta.","shortLead":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak...","id":"20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c618606-31f4-40d0-aee0-f9231733a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","timestamp":"2018. március. 19. 12:32","title":"Az OLAF és a NAV is vizsgálja Rogán feltalálótársainak ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös bennük, hogy a bűnözők kriptovalutákat próbálnak bányászni a segítségükkel. Ez a bűnözők új kedvence.","shortLead":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös...","id":"20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c453dc-9521-4fd9-a48e-c39a311b9e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","timestamp":"2018. március. 19. 07:02","title":"Melegszik a telefonja mostanában? Nem véletlen, és elég rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai fiatalember, aki elmondása szerint több mint ötven állat hangját képes utánozni. ","shortLead":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai...","id":"20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6b81da-cf4c-4e64-899d-ac4dbf9007ef","keywords":null,"link":"/elet/20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","timestamp":"2018. március. 19. 08:45","title":"Konkurenciát kapott Afrikából a Rendőrakadémia híres hangutánzója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca0899-ae57-410b-a4fc-5f388c4c2c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mercer éves listáján a magyar főváros sokkal hátrébb került.","shortLead":"A Mercer éves listáján a magyar főváros sokkal hátrébb került.","id":"20180320_Ennyit_ert_Lazar_videoja_a_vilag_legjobb_varosa_lett_Becs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ca0899-ae57-410b-a4fc-5f388c4c2c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdeb351-9040-45d9-8da3-bfa138018718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Ennyit_ert_Lazar_videoja_a_vilag_legjobb_varosa_lett_Becs","timestamp":"2018. március. 20. 12:00","title":"Ennyit ért Lázár videója: a világ legjobb városa lett Bécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti újév kezdetét Bali szigetén. Az intézkedés nem politikai megtorlásként történt – mint ahogy máshol szokott –, egyszerűen csak szerettek volna egy nyugalmas napot beiktatni az embereknek. Mit szólna itthon is egy hasonló naphoz?","shortLead":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti...","id":"20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fee5f0-bdad-4a02-bd61-a6fe4abcbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","timestamp":"2018. március. 19. 06:03","title":"Van egy ország, ahol 24 órára lekapcsolták a teljes mobilnetet az egyik szigeten – és micsoda jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító munkálatokra 4,5 milliárd forintot költenek. ","shortLead":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító...","id":"20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b929907f-79fc-4a85-9de5-731d6e776d34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","timestamp":"2018. március. 20. 12:05","title":"Jönnek a dugók, augusztusig foltozgatják az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be62c73a-1d1e-43a5-8833-36d1a5fee718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"45 éves korában elhunyt Thomas Phelan kompkapitány és tűzoltó. 2001. szeptember 11-én emberek százait mentette ki a lángoló World Trade Center környékéről.","shortLead":"45 éves korában elhunyt Thomas Phelan kompkapitány és tűzoltó. 2001. szeptember 11-én emberek százait mentette ki...","id":"20180319_Rakban_halt_meg_a_911es_terrortamadas_hose","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be62c73a-1d1e-43a5-8833-36d1a5fee718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a9868-7adc-4865-8588-c736bc9f2653","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Rakban_halt_meg_a_911es_terrortamadas_hose","timestamp":"2018. március. 19. 10:19","title":"Rákban halt meg a 9/11-es terrortámadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]