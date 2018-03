Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnél tesz panaszt.","shortLead":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető...","id":"20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ec76c-d41b-477a-94ce-65eb60bf5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 11:07","title":"Egyre jobb eséllyel indulhat harcba, aki panaszt tesz a bankja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul a pártdelegáltak nélkül hitelesítették három párt jelöltjeinek ajánlásait. A pártdelegáltak nem nézhették meg az aláíróíveket, az NVI szerint ez így rendben is van. Tehettek volna feljelentést, és akkor a rendőrség ellenőrizte volna az íveket – de mire alapozva, ha nem láthatták azokat?\r

\r

","shortLead":"Újabb botrányos pártajánlássztori: megfélemlítették a Tolna megyei 1. választókerületi bizottság tagjait, ráadásul...","id":"20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f5e747-1e13-4eea-8344-cb0a6d759228","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Roka_fogta_csuka_az_ajanloiveknel_Tolna_megyeben","timestamp":"2018. március. 20. 16:48","title":"Róka fogta csuka az ajánlóíveknél Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","shortLead":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","id":"20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e259f-8a2a-4f0a-8c43-1ef9e3573172","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","timestamp":"2018. március. 20. 10:53","title":"Így tarolta le a virágüzleteket a kukásautó Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","shortLead":"A város 1-es választókörzetének választási bizottsága feljelentést tett választás rendje elleni bűncselekmény ügyében.","id":"20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1593a3-90c0-435e-92fe-3902232589c9","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_szegeden_is_trukkozhettek_az_ajanlok_alairasaival","timestamp":"2018. március. 19. 20:09","title":"Szegeden is trükközhettek az ajánlók aláírásaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef02cafd-8663-4e28-9a7b-ae344f8fb55c","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy jó kapcsolati rendszer folyamatosan tájékoztat, új dolgokat tanít, és sokkal innovatívabbá tesz minket. Segít abban, hogy az ötleteink ne találjanak süket fülekre, ahogy abban is, hogy gyorsan elvégezhessük a munkánkat, ha sietünk. Ennek ellenére sokan még mindig nem fedezték fel a változatos szakmai kapcsolatokban rejlő értéket. A Harvard Business Review cikkében arról az 5 tévképzetről esik szó, amely visszatarthat minket attól, hogy kiélvezhessük a szakmai kapcsolatépítés összes előnyét.","shortLead":"Egy jó kapcsolati rendszer folyamatosan tájékoztat, új dolgokat tanít, és sokkal innovatívabbá tesz minket. Segít...","id":"20180314_5_tevkepzet_a_networkingrol_amit_ideje_eloszlatnunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef02cafd-8663-4e28-9a7b-ae344f8fb55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd727b6-0cb4-4736-b085-c2a3559c1f96","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180314_5_tevkepzet_a_networkingrol_amit_ideje_eloszlatnunk","timestamp":"2018. március. 19. 15:23","title":"5 tévképzet a networkingről, amit ideje eloszlatnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális bevándorlás árnyoldalaival. Szerinte Soros György az Orbán-kormány bukását akarja, Brüsszelből pedig érték igazságtalan támadások is a kormányt a bevándorláspolitikája miatt. ","shortLead":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális...","id":"20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9bf53c-9a0f-486d-8861-c1fd21ca98f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","timestamp":"2018. március. 20. 15:28","title":"Szijjártó: Több százezer migráns masírozott már át rajtunk, van okunk félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös bennük, hogy a bűnözők kriptovalutákat próbálnak bányászni a segítségükkel. Ez a bűnözők új kedvence.","shortLead":"Eltérített androidos mobilok, meghekkelt kormányzati weboldalak, kutatási célokra használt szuperszámítógép – a közös...","id":"20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ee01dd-0ac8-4a3d-a7f5-419c54b377f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c453dc-9521-4fd9-a48e-c39a311b9e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_kriptopenz_banyasz_virus_android_pc","timestamp":"2018. március. 19. 07:02","title":"Melegszik a telefonja mostanában? Nem véletlen, és elég rosszat jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","shortLead":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","id":"20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30416d95-bdd6-42e8-8f70-6251596d4a9f","keywords":null,"link":"/sport/20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","timestamp":"2018. március. 19. 14:43","title":"Kiakadt Navratilova, hogy McEnroe tízszer többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]