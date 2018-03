Magyarországon körülbelül négyszázezer illegális menekült masírozott már át, akik fittyet hánytak a törvényeinkre, illetve fenyegetést jelentettek a magyar emberekre. Mi, magyarok a saját bőrünkön tapasztaltuk meg, mit jelent az illegális bevándorlás, és nagyon is jól tudjuk, milyen biztonsági kockázatai vannak ennek, illetve milyen összefüggés létezik a terrorizmus és az illegális bevándorlás között: senki sem vonhatja kétségbe, hogy a rengeteg migráns között megbújhatnak terroristák illetve terrorszervezetek emberei – magyarázta a CNBC-nek adott interjúban Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszternek felvetették, hogy az általa emlegetett 400 ezres szám évekkel korábbi, az Eurostat 2017. decemberi adatai szerint havonta 120 körül van azok száma, akik első alkalommal kérnek menedéket Magyarországon. Németországban ötezer felett van ez a szám havonta, így más európai államokhoz képest egyáltalán nem Magyarországot éri a legnagyobb fenyegetés. Szijjártó erre úgy reagált, hogy még a legóvatosabb becslések szerint is 30-35 millió olyan ember él Európa közelében vagy éppen Észak-Afrikában, akik ezután akarnak útnak indulni.

Ahogy korábban Orbán Viktor, Szijjártó is hivatkozott Ausztráliára, amely a magyar kormány kommunikációja szerint még a tengerparti határrészeit is képes volt megvédeni a migránsoktól. Szerinte ugyanerre az EU-nak is képesnek kell lennie, valamint az is a megoldást szolgálja, ha a segítséget oda viszik, ahol szükség van arra, és nem a problémát hozzák be Európába – utóbbi szintén az Orbán-kormány egyik kommunikációs panelje.

Az interjúban rákérdeztek arra is, miért próbálja megnehezíteni a jelenlegi magyar kormány a külföldről támogatott civil szerveztek, köztük olyanok dolgát, amelyek menekülteket segítenek. Szijjártó szerint csupán arról van szó, hogy átláthatóságot akarnak teremteni az olyan szervezeteknél, amelyek egyértelműen befolyásolni próbálják a magyarországi közvéleményt. Nem is érti, miért tiltakozik ez ellen a Transparency International vagy az Amnesty International, mivel csupán annyit kellene tenniük, hogy a weboldalukon közzéteszik, kik a támogatóik – tette hozzá.

Soros György sem maradhatott ki a beszélgetésből, aki Szijjártó Péter szerint többször egyértelművé tette, hogy a jelenlegi kormány bukását szeretné. Emellett az üzletember az interneten olvasható elemzéseiből, terveiből az derül ki, hogy az általa alapított szervezet meg akarja változtatni Európa migrációs viszonyait, és ez ellen egyértelműen fel kell lépni – állította még.

A magyar kormánynak azzal kapcsolatban van vitája Brüsszellel, hogyan lehetne még erősebbé tenni az Európai Uniót – válaszolta már a magyar kormány az EU közötti kapcsolat jövőjét firtató kérdésre. Míg szerinte Brüsszelben azon gondolkodnak, hogy lehetne a tagállamok gyengítésével egyfajta „Európai Egyesült Államokat” létrehozni, addig a magyar kormány úgy látja, hogy az EU csak erős tagállamokkal lehet még erősebb. Ez egy állandó vita, de a magyarok nincsenek benne egyedül, hasonlóan gondolkodnak más közép-kelet-európai tagországok is – vélte.

Szijjártó szerint a bevándorlásról is állandóan vitáznak az EU-val, ráadásul itt igazságtalan támadások érik a magyar kormányt, amelyet szabad és demokratikus választásokon nyerte el a hatalmát.