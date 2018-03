Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","shortLead":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","id":"20180320_kettes_golf_gumifustoles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8ad396-047b-4a73-aa82-b14a3202cdc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_kettes_golf_gumifustoles","timestamp":"2018. március. 20. 13:21","title":"Videó: Így fest a gumiégetés, de gumi nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja nagy leleplezésként ismertetett Soros-hálózatról szóló Bayer Zsolt-cikk hátterét. Azt mondják, hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek. Az biztos, hogy a találkozó dokumentumai a kormánypárti sajtóhoz kerültek.","shortLead":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja...","id":"20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cea20-dde0-4544-a51f-310a13863120","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","timestamp":"2018. március. 21. 11:40","title":"Titkosszolgálati háttérrel próbálta lejáratni a kormánypárti sajtó a Migration Aidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32aa8ca9-7331-471a-8d94-8e631c6c933e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most néhány évtizedet visszautazunk az időben, és megnézzük, hogy milyenek voltak az első navigációs megoldások.","shortLead":"Most néhány évtizedet visszautazunk az időben, és megnézzük, hogy milyenek voltak az első navigációs megoldások.","id":"20180321_meglepo_de_az_elso_autos_navigaciok_meg_nem_lattak_a_muholdakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32aa8ca9-7331-471a-8d94-8e631c6c933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beecae1-2759-4bd7-babb-bae0772c1932","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_meglepo_de_az_elso_autos_navigaciok_meg_nem_lattak_a_muholdakat","timestamp":"2018. március. 21. 08:21","title":"Meglepő, de az első autós navigációk még nem látták a műholdakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is, akik aláírásukkal támogatták a képviselőjelöltek elindulását, azt akarják, hogy senki ne bontsa le a kerítést.","shortLead":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is...","id":"20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422d467f-9dbf-4215-baa8-63301c41d9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","timestamp":"2018. március. 20. 15:43","title":"Újpest fideszes polgármestere írásbeli garanciát kér a képviselőjelöltektől, hogy nem visznek bevándorlókat a kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar állampolgár.","shortLead":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar...","id":"20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dfe2c-db57-4331-bf05-0bc35ad1e67b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","timestamp":"2018. március. 21. 07:53","title":"Ágh Péter: Nem migránstól bérlek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","shortLead":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","id":"20180321_orban_video_gyerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce7648a-6944-423b-8a34-1633fde7278c","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_orban_video_gyerek","timestamp":"2018. március. 21. 14:05","title":"Ezt a videót nehéz lesz überelni: Orbánhoz kirendeltek egy rakás gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca69259-0246-46b1-9aef-8e6f6f103125","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most viszont messze felülmúlták ezt a rekordot.","shortLead":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most...","id":"20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca69259-0246-46b1-9aef-8e6f6f103125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47354600-a77f-4a58-93b4-c27cf043bceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","timestamp":"2018. március. 21. 17:00","title":"Ennyire nagy kapacitású SSD még nem volt a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis kerülővel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis...","id":"20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a8e10-6b13-4bf1-a954-5e38f4dff5ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","timestamp":"2018. március. 21. 09:45","title":"Index: Mészáros már bekopogtatott a Telenorért a cseh befektetőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]