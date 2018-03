Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is kaphat.","shortLead":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is...","id":"20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b823807-0985-4123-9ac5-06f0fe9b0a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. március. 20. 10:25","title":"Robbanóanyagot kotyvasztott Újbudán, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","id":"20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71af37-e27a-45d5-bceb-a7ea64511e55","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","timestamp":"2018. március. 20. 06:02","title":"Házi kolbásszal, szalonnával kényezteti Lázár apja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","shortLead":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","id":"20180321_autos_uldozes_bmw_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cdb7a-3085-49f9-bbcc-a77320ebb3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_autos_uldozes_bmw_video","timestamp":"2018. március. 21. 04:01","title":"Havas úton akart meglépni a rendőrök elől a szlovák BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","shortLead":"Gyerekek a kampányban, 1000-es szint.","id":"20180321_orban_video_gyerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c799b-3a8f-4cd1-abe4-6d6ad190e7de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce7648a-6944-423b-8a34-1633fde7278c","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_orban_video_gyerek","timestamp":"2018. március. 21. 14:05","title":"Ezt a videót nehéz lesz überelni: Orbánhoz kirendeltek egy rakás gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kellett bevallja a képviselői vagyonnyilatkozatában a svédországi vadászatokat, mert nem képviselőként kapta a meghívásokat, hanem vadászként, mondja Semjén Zsolt. Állítja, soha senkinek nem intézett semmit. Általában lemondja a meghívásokat, de mivel ezt egy tisztességes ember ajánlotta fel, elfogadta. És már az idei szezonra is rengeteg meghívást kapott.\r

