Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell megteremteniük gépeik kapcsolatát az adóhatósággal.","shortLead":"Négy hónap után megjelent a nemzetgazdasági miniszter rendelete: az automaták üzemeltetőinek július 1-ig kell...","id":"20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2594de90-ab7f-4202-a905-c198418ff18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35ad14-def8-496f-99d9-bc04b3446640","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Julius_1ig_kell_bekotni_az_etel_es_italautomatakat_a_NAVhoz","timestamp":"2018. március. 20. 13:34","title":"Július 1-ig kell bekötni az étel- és italautomatákat a NAV-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak tűnik, hogy 3D érzékelő kamerája lehet.","shortLead":"Bár azt még nem tudni pontosan, hogy milyen nevet kap a Galaxy S sorozat következő tagja, az már egyre biztosabbnak...","id":"20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9b29b5-7d65-44bc-9f91-b29177fb14ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f5e5bd-6c89-405e-9009-623212872b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_3d_erzekelo_kamera_samsung_galaxys10_truedepth","timestamp":"2018. március. 21. 12:03","title":"Az iPhone-os TrueDepth kamera konkurense érkezhet a következő Galaxy S telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult medersüllyedés kedvezőtlen hatásait. ","shortLead":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult...","id":"20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1bd335-2fe1-423f-a2b3-06de59591842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","timestamp":"2018. március. 20. 17:06","title":"Majdnem 30 milliárd forintot költenek a Mosoni-Dunára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Számos új, a költségvetési törvényben nem szereplő célra osztott ismét pénzt a kormány a hétfő este megjelent határozatok szerint.","shortLead":"Számos új, a költségvetési törvényben nem szereplő célra osztott ismét pénzt a kormány a hétfő este megjelent...","id":"20180320_A_budzsebol_kihagyott_dolgokra_oszt_milliardokat_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2775b65-3bd9-42b0-9fa2-9c0e7f012b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_budzsebol_kihagyott_dolgokra_oszt_milliardokat_a_kormany","timestamp":"2018. március. 20. 13:31","title":"A büdzséből kihagyott dolgokra oszt milliárdokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis kerülővel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis...","id":"20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a8e10-6b13-4bf1-a954-5e38f4dff5ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","timestamp":"2018. március. 21. 09:45","title":"Index: Mészáros már bekopogtatott a Telenorért a cseh befektetőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","id":"20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcbc03-a8b7-4c25-ad2f-a1f04ec7afa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","timestamp":"2018. március. 19. 12:17","title":"Orbán Viktor a Mol gyáravatóján sem hagyta ki, hogy migránsozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","shortLead":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","id":"20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b5684-a6c4-4203-be07-6661f5060959","keywords":null,"link":"/elet/20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","timestamp":"2018. március. 19. 20:34","title":"New York állam kormányzója lenne a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, miként változott egy évtized alatt a korábban az egyik vezető híroldalnak számító, mára kézműves propagandaportállá avanzsált Origo.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a6fb11-2bab-486e-9704-d59a427e7c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_az_internet_nem_felejt_origo_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 20. 11:03","title":"Az internet nem felejt: az Origo címlapja éppen 10 éve még egészen máshogy nézett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]