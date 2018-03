Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk Petr Kellnert, Közép-Európa leggazdagabb emberét, a Telenor Magyarország új tulajdonosát.","shortLead":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk...","id":"20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b3c2e-adb5-4a25-b7dc-0a7b17c7d93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","timestamp":"2018. március. 21. 16:40","title":"Pénzért bármit, bárkivel, a Telenor cseh vevője nem finnyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ae7a6b-ad45-4890-a414-4395bda3c2f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"220 millió családot tart nyilván az Európai Unió és ebből csaknem 11 millió van olyan helyzetben, hogy hajléktalannak számít. Ez derül ki a szegények papjáról, Pierre abbéról elnevezett szervezet éves jelentéséből, melyet szerdán tettek közzé.","shortLead":"220 millió családot tart nyilván az Európai Unió és ebből csaknem 11 millió van olyan helyzetben, hogy hajléktalannak...","id":"20180321_Dobbenet_11_millio_csalad_el_stabil_otthon_nelkul_Europaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ae7a6b-ad45-4890-a414-4395bda3c2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5307c5dd-2e61-4f2c-84c2-ffb4cd203a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Dobbenet_11_millio_csalad_el_stabil_otthon_nelkul_Europaban","timestamp":"2018. március. 21. 12:32","title":"11 millió család hajléktalan Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak.","shortLead":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába...","id":"20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0a061-f886-4ed6-baaf-c90f35b15d55","keywords":null,"link":"/elet/20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","timestamp":"2018. március. 20. 11:15","title":"Eltörölték a titoktartást, megszólalhatnak Weinstein áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195f269b-edc0-4bf5-a47e-62ffb071a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169104ab-e087-4af4-8bb5-f6adf5a6a637","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_az_ujabb_utos_erv_a_laposfoldhivo_Emoke_is_szavazni_fog","timestamp":"2018. március. 21. 11:54","title":"Itt az újabb ütős érv Bödőcstől: a laposföld-hívő Emőke is szavazni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]