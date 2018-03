Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autóért sem kár, csak válaszolni ne kelljen.","shortLead":"Az autóért sem kár, csak válaszolni ne kelljen.","id":"20180320_Kosa_Lajos_autoja_beszorult_a_varoshaza_kapujaba_ahogy_menekult_az_ujsagirok_elol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a30cb3f-b7ab-4475-b7bf-af443fa09fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a17abfc-2993-4679-b171-35522ba79a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kosa_Lajos_autoja_beszorult_a_varoshaza_kapujaba_ahogy_menekult_az_ujsagirok_elol","timestamp":"2018. március. 20. 14:10","title":"Kósa Lajos autója beszorult a városháza kapujába, ahogy menekült az újságírók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem hallotta Tiborcz István nevét.","shortLead":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem...","id":"20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d6996c-d015-4bcf-b1c2-37bf3eda6983","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","timestamp":"2018. március. 21. 09:10","title":"Az Eliosszal szerződő polgármester: \"Tiborcz István? Életemben nem hallottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három héttel a választás előtt sikerült eljutnia odáig a kampánynak, hogy a miniszterelnök-helyettes polgárháborúval fenyegessen.","shortLead":"Három héttel a választás előtt sikerült eljutnia odáig a kampánynak, hogy a miniszterelnök-helyettes polgárháborúval...","id":"20180320_Semjen_Hollandia_Franciaorszag_Brusszel_es_Nemetorszag_mar_elveszett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c20e99-77a3-43d1-82dd-554532474f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Semjen_Hollandia_Franciaorszag_Brusszel_es_Nemetorszag_mar_elveszett","timestamp":"2018. március. 20. 06:36","title":"Semjén: Hollandia, Franciaország, Brüsszel és Németország már elveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","shortLead":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","id":"20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61141c3b-1007-4de9-b1ca-199a0a0751de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","timestamp":"2018. március. 19. 18:42","title":"Új piacon terjeszkedik tovább a Mészároshoz közeli biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0192723-5865-4acc-b1ad-2b70b5f020c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szaúd-arábiai nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, földig érő abaját, az iszlám vallás szimbólumát, ha az öltözékük megfelelő és tisztelettudó – jelentette ki a királyság trónörököse a CBS amerikai televízióban.","shortLead":"A szaúd-arábiai nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, földig érő abaját, az iszlám vallás szimbólumát...","id":"20180319_letehetik_az_abajat_a_szaudi_nok_egy_feltetellel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0192723-5865-4acc-b1ad-2b70b5f020c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d029ea-a4a3-4d72-8d6d-57af1fd79832","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_letehetik_az_abajat_a_szaudi_nok_egy_feltetellel","timestamp":"2018. március. 19. 16:56","title":"Letehetik az abaját a szaúdi nők, egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát már fel is oszlatták.","shortLead":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát...","id":"20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf5f9e-cae9-4552-929d-15b9f3d0be00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 20. 06:03","title":"Állítólag lemondott a Facebook biztonsági főnöke, miután lényegében csődöt mondott a munkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerületben lévő két fizetős parkolási övezetet átminősítettek, ez magával hozta az emelést.","shortLead":"A kerületben lévő két fizetős parkolási övezetet átminősítettek, ez magával hozta az emelést.","id":"20180319_parkolas_obuda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261f1c37-3b69-4c63-81b6-7718e16b01a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_parkolas_obuda","timestamp":"2018. március. 19. 16:59","title":"Szépen megemelték Óbudán a parkolási díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő délután.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő...","id":"20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343372d8-2897-4d5f-9f27-e35a146b1eb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 19. 17:00","title":"Zuhanással indította a hetet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]