[{"available":true,"c_guid":"2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk az autótípusokat, melyek gyorsan és sokat veszítenek újkori értékükből.","shortLead":"Mutatjuk az autótípusokat, melyek gyorsan és sokat veszítenek újkori értékükből.","id":"20180320_toplista_ilyen_autokat_ne_vegyen_ha_fel_a_nagy_ertekvesztestol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1d6d2e-4af7-4141-a7ef-d54ead85f841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5f34de-f1f1-41ad-be14-8e96b4f81bb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_toplista_ilyen_autokat_ne_vegyen_ha_fel_a_nagy_ertekvesztestol","timestamp":"2018. március. 20. 06:41","title":"Toplista: ilyen autókat ne vegyen, ha fél a nagy értékvesztéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","shortLead":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","id":"20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d92749-4c1c-4543-9d86-e4f000c7a386","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","timestamp":"2018. március. 20. 08:03","title":"Felkerült a netre egy remek magyar találmány: dőlnek a milliók a különleges víztisztítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","shortLead":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","id":"20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b5684-a6c4-4203-be07-6661f5060959","keywords":null,"link":"/elet/20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","timestamp":"2018. március. 19. 20:34","title":"New York állam kormányzója lenne a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7884c8-a096-4aaa-b931-5b45b1ca2af0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","timestamp":"2018. március. 19. 13:31","title":"450 millió forintot kérnek ezért a használt terepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális bevándorlás árnyoldalaival. Szerinte Soros György az Orbán-kormány bukását akarja, Brüsszelből pedig érték igazságtalan támadások is a kormányt a bevándorláspolitikája miatt. ","shortLead":"Szijjártó Péter a CNBC-nek adott interjúban azt bizonygatta, mennyire tisztában vannak a magyarok az illegális...","id":"20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9bf53c-9a0f-486d-8861-c1fd21ca98f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_szijjarto_tobb_szazezer_migrans_masirozott_mar_at_rajtunk_mi_aztan_tudjuk_mi_az_illegalis_bevandorlas","timestamp":"2018. március. 20. 15:28","title":"Szijjártó: Több százezer migráns masírozott már át rajtunk, van okunk félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d358adb-358c-4c45-bd7b-825dd01b4a3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly lépett életbe az a törvény, amely adategyeztetést ír elő minden feltöltőkártyás ügyfél számára. Akkor nagy felhajtás volt a mobilszolgáltatóknál, nem minden ment zökkenőmentesen, ráadásul sokan csak későn ébredtek. Azóta sok idő eltelt és sokan elfelejtették: a procedúra nem egyszeri kényelmetlenség volt, minden egyes évben át kell esni rajta.\r

","shortLead":"Tavaly lépett életbe az a törvény, amely adategyeztetést ír elő minden feltöltőkártyás ügyfél számára. Akkor nagy...","id":"20180319_feltoltokartyas_adategyeztetes_telekom_telenor_vodafone_online_felulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d358adb-358c-4c45-bd7b-825dd01b4a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05eaaf6-2a7a-4b76-985e-d7479e957892","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_feltoltokartyas_adategyeztetes_telekom_telenor_vodafone_online_felulet","timestamp":"2018. március. 19. 08:03","title":"Ha kap egy ilyen SMS-t, jobban teszi, ha azonnal fellép a weboldalra, különben megszüntethetik a telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor pártelnökkel és Szabó Gábor pártigazgatóval. A megbeszélés az M3-as autópálya egyik benzinkútján zajlott.","shortLead":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor...","id":"20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83903-731d-45cc-9b9b-31ab2a5e8d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","timestamp":"2018. március. 20. 07:43","title":"Az M3-as egyik benzinkútján tárgyaltak az LMP és a Jobbik vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]