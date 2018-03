Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek szerint – a kamara a munkanélküliek és táppénzen lévő orvosokkal is fizettetné a hiányát értelmezésük szerint.\r

\r

","shortLead":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek...","id":"20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575f5e85-2a27-41ea-b6e4-3740b85779a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","timestamp":"2018. március. 20. 16:24","title":"Dühösek a rezidensek az orvosi kamarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni a rövidpályás gyorskorcsolyázókat a montreali világbajnokságra.","shortLead":"Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint speciális feladatot jelentett az olimpiai sikerek után megfelelő állapotba hozni...","id":"20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b582152e-4ec6-40f5-af49-5550a5bdff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b087f-f587-4bd2-a32f-6184036e42bc","keywords":null,"link":"/sport/20180320_banhidi_akos_rovidpalyas_gyorskorcsolya","timestamp":"2018. március. 20. 11:50","title":"Nem szeretnék szénné égetni Liu Shaolinékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták száma abban a kerületben a legnagyobb, ahonnan videóval jelentkezett múlt héten. Azt is megmagyarázta, hogyan lehet, hogy megint a Lázár János által lesajnált Bécs lett a legélhetőbb európai város, de Brüsszel is jóval Budapest előtt van. Őt már rég óva intették ettől a városrésztől, ahová szerinte még a rendőrök is csak ritkán mernek bemenni.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője a statisztikába is belehúzott, kiderült, hogy az egy főre jutó dzsihádisták...","id":"20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b019d-d8c0-452a-848a-945527147798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2640f89-c138-4633-94e0-8e5d82704519","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Deutsch_a_Tv2_kanapejan_retteg_tovabb_a_Brusszelt_elfoglalo_terroristaktol","timestamp":"2018. március. 21. 11:49","title":"Deutsch a Tv2 kanapéján retteg tovább a Brüsszelt elfoglaló terroristáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor az interneten szétküldött vallási útmutatás miértjét firtattuk. A „kormánypártok sikeréért” szeretne tenni a vallási sablonnal, amiben Semjén Zsolt dicsőítésén keresztül mutatja be, hogyan magasztaljuk a kormánypárt tagjait, mert szerinte a „lét a tét” az április 8-i választáson. Nem derült ki, hogy valóban lelkész volt-e vagy az interneten terjesztett médiahackről van szó, az egyik címzett szerint maga a jelenség a fontos a kampány finisében.","shortLead":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor...","id":"20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079eac77-764c-4a22-9808-a33e04c7cfd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","timestamp":"2018. március. 20. 10:20","title":"„Hős lesz Semjén Zsolt magva a földön” – kormánypárti imaminta terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32aa8ca9-7331-471a-8d94-8e631c6c933e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most néhány évtizedet visszautazunk az időben, és megnézzük, hogy milyenek voltak az első navigációs megoldások.","shortLead":"Most néhány évtizedet visszautazunk az időben, és megnézzük, hogy milyenek voltak az első navigációs megoldások.","id":"20180321_meglepo_de_az_elso_autos_navigaciok_meg_nem_lattak_a_muholdakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32aa8ca9-7331-471a-8d94-8e631c6c933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beecae1-2759-4bd7-babb-bae0772c1932","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_meglepo_de_az_elso_autos_navigaciok_meg_nem_lattak_a_muholdakat","timestamp":"2018. március. 21. 08:21","title":"Meglepő, de az első autós navigációk még nem látták a műholdakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","shortLead":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","id":"20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab413e82-79c5-450c-bf6a-f0a92ba5ad45","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","timestamp":"2018. március. 20. 15:26","title":"Leáldozott a dinoszauruszoknak: halállistán a 12 hengeres motorok – sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és az ideiglenes bezárás mellett döntött.","shortLead":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és...","id":"20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13eaa2e-294c-438e-b35d-acf6c8b06524","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Bezárt a Klapka Üzletház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]