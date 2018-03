Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító munkálatokra 4,5 milliárd forintot költenek. ","shortLead":"A sztráda fővároshoz közeli szakaszain dolgozik a következő hónapokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az állapotjavító...","id":"20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b929907f-79fc-4a85-9de5-731d6e776d34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_augusztusig_javitja_az_m1est_amagyar_kozut","timestamp":"2018. március. 20. 12:05","title":"Jönnek a dugók, augusztusig foltozgatják az M1-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta az idegfeszültséget.","shortLead":"A miniszterelnök reklámvideót forgatott, ipari mennyiségű csokoládét vásárolt, az egyik csokinyúl nem is bírta...","id":"20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5128-cb01-4ed6-bba3-edf13003b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4bde65-d02e-4458-a220-6c319e27c3d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Okostojas_mondtak_Orbannak_Szerencsen","timestamp":"2018. március. 20. 11:05","title":"Okostojás, mondták Orbánnak Szerencsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","shortLead":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","id":"20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7738526c-fce2-4f8f-9d79-7a33be02ab35","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","timestamp":"2018. március. 20. 09:44","title":"A beszéd is kimerítő Törőcsik Mari számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak a családjához közeli források azt mondták, nyolc-kilenc évesen került oda, anyjával lakást, segélyt kaptak a svéd államtól. ","shortLead":"A 24.hu-nak a családjához közeli források azt mondták, nyolc-kilenc évesen került oda, anyjával lakást, segélyt kaptak...","id":"20180320_menekultkent_kerult_svedorszagba_az_onnan_hazamenekulo_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796df6d7-c53e-4010-859e-14d4a78f847a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_menekultkent_kerult_svedorszagba_az_onnan_hazamenekulo_no","timestamp":"2018. március. 20. 13:33","title":"Kislány korában, menekültként került Svédországba a migránsoktól rettegő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció is versenybe szállt, amelyet a köznyelv az egyszerűség kedvéért csak kamupártnak hív. Vajon hallottak már a választók a Rend és Elszámoltatás Párt vagy a Szegényekért Párt helyi jelöltjéről? És tudják, mit várhatnak tőlük? Videó.","shortLead":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció...","id":"20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818de59a-ee73-42ee-9f97-429c0b433394","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","timestamp":"2018. március. 21. 06:35","title":"Rekordszámú jelölt indul Nógrádban, de a legtöbb ismeretlen maradt a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja nagy leleplezésként ismertetett Soros-hálózatról szóló Bayer Zsolt-cikk hátterét. Azt mondják, hónapokkal ezelőtt kereste meg őket egy külföldi cég, akik mintha adatokat akartak volna kiszedni belőlük, ezért aztán találkozójukról a magyar civilek titokban kép- és hangfelvételt készítettek. Az biztos, hogy a találkozó dokumentumai a kormánypárti sajtóhoz kerültek.","shortLead":"A Migration Aid szerdán délelőtt sajtótájékoztatón ismertette az utóbbi napokban a kormánypárti sajtóban néhány napja...","id":"20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af7e59e5-d50a-46b9-8b96-9aa1cb336c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cea20-dde0-4544-a51f-310a13863120","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Titkosszolgalati_hatterrel_probalta_lejaratni_a_kormanyparti_sajto_a_Migration_Aidet","timestamp":"2018. március. 21. 11:40","title":"Titkosszolgálati háttérrel próbálta lejáratni a kormánypárti sajtó a Migration Aidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép a képben üzemmód kétségtelenül az egyik legszerethetőbb funkciója a YouTube-nak, hiszen általa anélkül böngészhetünk tovább a videómegosztón, hogy az aktuális felvételt be kellene zárnunk. Ez a fajta kényelem rövidesen asztali böngészőkben is elérhető lesz.","shortLead":"A kép a képben üzemmód kétségtelenül az egyik legszerethetőbb funkciója a YouTube-nak, hiszen általa anélkül...","id":"20180320_youtube_kep_a_kepben_mod_funkcio_asztali_bongeszo_pip","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcd93e9-6e6d-4b5b-8a49-b5b925bde873","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_youtube_kep_a_kepben_mod_funkcio_asztali_bongeszo_pip","timestamp":"2018. március. 20. 09:03","title":"Az utóbbi idők legjobb újítása jön a YouTube-ra: itt a böngészős kép a képben mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]