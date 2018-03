Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor pártelnökkel és Szabó Gábor pártigazgatóval. A megbeszélés az M3-as autópálya egyik benzinkútján zajlott.","shortLead":"Hétfőn késő este ült le tárgyalni Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az LMP két társelnöke a Jobbikot képviselő Vona Gábor...","id":"20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821ccc78-b86c-40b7-b3f8-c8589a0e34d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec83903-731d-45cc-9b9b-31ab2a5e8d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_m3as_egyik_benzinkutjan_targyaltak_az_lmp_es_a_jobbik_vezetoi","timestamp":"2018. március. 20. 07:43","title":"Az M3-as egyik benzinkútján tárgyaltak az LMP és a Jobbik vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad. Nézzük, hogy a magát ma már szabad sajtóként jellemző – és a média hatalmat ellenőrző szerepét valóban betölteni látszó – Magyar Nemzet weboldalának címlapja mit mutatott 10 és 5 éve.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=befbecee-00d7-437f-bf9f-ec2f36d2c1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30eac54-009c-44bd-a0ff-ae607eef3ea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_internet_nem_felejt_magyar_nemzet_mno_2008_2013_internet_archive_wayback_machine","timestamp":"2018. március. 19. 12:03","title":"Az internet nem felejt: vicces visszanézni, miket hozott a Magyar Nemzet címlapon 10 és 5 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök előterjesztette kormányzata elképzeléseit az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek okozta válság leküzdésére. ","shortLead":"Az amerikai elnök előterjesztette kormányzata elképzeléseit az opiáttartalmú kábítószerek és gyógyszerek okozta válság...","id":"20180320_drogdilerek_opiatvalsag_donald_trump_halalbuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e48c69-2dd5-4e98-b8ff-2c91a067615f","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_drogdilerek_opiatvalsag_donald_trump_halalbuntetes","timestamp":"2018. március. 20. 06:15","title":"Drogdílerek is kaphatnak halálbüntetést, ha Trumpon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét alatt egy negyedik robbanás is történt városban. ","shortLead":"A rendőrség arra kéri az egyik délnyugat-austini városrész lakosait, hogy ne hagyják el otthonaikat, miután néhány hét...","id":"20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa7e1d5-dbe3-4148-88cb-f218b102572f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23cf0d5-9120-4f77-806d-05498e2f3182","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_ujabb_robbanas_tortent_austinban","timestamp":"2018. március. 19. 16:15","title":"Tehetetlen a rendőrség, újabb robbanás történt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában. A csempészek elleni akcióban talált radioaktív anyag értéke meghaladja a hetvenmillió dollárt. \r

","shortLead":"A világ legdrágább anyagának számító kaliforniumból foglalt le 1,4 kilogrammnyit a török rendőrség Ankarában...","id":"20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e308d255-0091-474d-8a0d-a186f202a584","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_70_millio_dollar_erteku_radioaktiv_anyagot_foglaltak_le_Ankaraban","timestamp":"2018. március. 19. 21:47","title":"70 millió dollár értékű radioaktív anyagot foglaltak le Ankarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette Vágót.","shortLead":"Vágó a vasárnapi tárgyalás után beszélt arról, a DK-s házigazdák részegek voltak. Gyurcsány emiatt perrel fenyegette...","id":"20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4fdf79-8f57-4c53-9ba9-a7d3754234ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Gyurcsany_elfogadta_Vago_Gabor_bocsanatkereset","timestamp":"2018. március. 20. 12:39","title":"Gyurcsány elfogadta Vágó Gábor bocsánatkérését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","shortLead":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","id":"20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1bab15-b4d5-437c-9965-a76b2a6d04ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. március. 19. 14:09","title":"A magyaroknak is fontos pontban egyeztek meg a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is kaphat.","shortLead":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is...","id":"20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b823807-0985-4123-9ac5-06f0fe9b0a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. március. 20. 10:25","title":"Robbanóanyagot kotyvasztott Újbudán, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]