Hosszan nyilatkozott a batidai vadászkastélyról Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Narancsnak. Ez az a kastély, melyet a családjának földjei vesznek körül, Lázár egyik tanácsadója építtette. Az a Kulik Jenő, akivel ügyvédként szerződést kötött a Miniszterelnökség. Lázár azt mondta, semmi köze a házhoz.

Most a Magyar Narancsnak adott interjúban arról beszélt, járt már benne, az építkezés közben és azóta is. A földön korábban is egy vadászház állt, szomszédos földtulajdonosként neki is felajánlották, hogy vegye meg, de nem élt a lehetőséggel. Az új tulajdonosok pedig kikérték véleményét az építkezésről. A vadászház – vagy legalábbis a beruházók egyes tevékenységei – kapcsolódnak ahhoz a Návay Kornél Vadásztársasághoz, aminek ő is a tagja. A helyi vadászturizmus fejlesztése a tét, így a vadásztársaság együtt fog dolgozni a vadászház üzemeltetőivel – mondja a miniszter.

© Túry Gergley

Lázár azt mondta, a vadászház üzemeltetői megkeresték, hogy a környező földekből egy kisebb darabot a rendelkezésükre tud-e bocsátani.

"Nekem nincsenek százmillióim, hogy beszálljak egy ilyen beruházásba, ilyen módon azonban én is tudtam támogatni a fejlesztéseket, amelyeknek természetesen az a vadásztársaság is nyertese lesz, amelynek a tagja vagyok."

Lázár beszélt arról is, ha győz a választáson, megkeresi Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, hogy elkezdjék a közös munkát. Márki-Zay korábban Orbántól kért találkozót a kampányban ígért templomfelújítások miatt, de meg kell elégedenie Lázárral. Beszélt arról is, internetes aktivitására hogyan hatott a hódmezővásárhelyi eredmény, illetve elmondta, a bécsi videó miatt bocsánatot kért az osztrák kancellártól, nem akarta megsérteni a bécsieket. Azonban szerinte az, ahogy erre a videóra az osztrák választók vagy a kancelláriaminiszter reagált, azt mutatja, jó helyen készítette a videót, mert erről a problémáról beszélni kell.

Szembesítették azzal is, hogy a Fidesz azzal riogat, hogy az ellenzék lakásokba és laktanyákba telepít migránsokat, mire Lázár azt mondta, "kampánylyukból kampányszél fúj".

Éppen azt, amivel a miniszterelnök lerázta a Kósa-sztorit magáról.