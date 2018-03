Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","shortLead":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","id":"20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8941524-e6cc-4ba9-b0cf-f27d75f5a819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","timestamp":"2018. március. 21. 06:41","title":"A nap videója: egy labirintus semmi ehhez képest a 20 fokozatú kézi sebváltóhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa korábban azt mondta, a Demokratikus Koalíció közelebbről meg nem nevezett politikusa részeg volt.","shortLead":"Az LMP politikusa korábban azt mondta, a Demokratikus Koalíció közelebbről meg nem nevezett politikusa részeg volt.","id":"20180319_Gyurcsany_beperli_Vago_Gabort_amiert_reszegnek_nevezte_a_DKs_hazigazdakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e9e00c-bf43-4341-aec7-b120ed58e131","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Gyurcsany_beperli_Vago_Gabort_amiert_reszegnek_nevezte_a_DKs_hazigazdakat","timestamp":"2018. március. 19. 11:48","title":"Gyurcsány beperli Vágó Gábort, amiért részegnek nevezte a DK-s házigazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni a fizetést a városba látogató vendégek, illetve ott élők számára. A végletekig elértéktelenedett bolívarral ez az egyszerű művelet sokszor nem olyan egyszerű már ugyanis.","shortLead":"A Venezuela nyugati részén található Elorza városa vezetői úgy döntöttek, hogy megpróbálják egyszerűbbé tenni...","id":"20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a073bc44-e9c6-442f-927a-ef105de4b550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7640fd6-42f7-45ad-9e95-0e8b5061037a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_sajat_penzzel_probalkozik_az_inflacioban_fuldoklo_venezuela_egyik_varosa","timestamp":"2018. március. 19. 12:46","title":"Saját pénzzel próbálkozik az inflációban fuldokló Venezuela egyik városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59d81ca-5217-4ea0-80d9-380f497923f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kereket tekergettek.","shortLead":"Kereket tekergettek.","id":"20180320_Versben_szamolt_be_a_rendorseg_egy_defektrol_a_Twitteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59d81ca-5217-4ea0-80d9-380f497923f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a53c0a-7198-4efe-b20e-3bed503ecf2f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Versben_szamolt_be_a_rendorseg_egy_defektrol_a_Twitteren","timestamp":"2018. március. 20. 13:56","title":"Versben számolt be a rendőrség egy defektről a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","shortLead":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","id":"20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8b74db-9688-4992-9e15-da332ccc0510","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","timestamp":"2018. március. 19. 10:05","title":"\"Mindenki, akit megszólaltatnak, csak ürügy ahhoz, hogy önmagukat kellessék\" – Friderikusz búcsúadásában alázott tévéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","shortLead":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","id":"20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74464b37-ca60-41a7-8dee-267cb1f72c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","timestamp":"2018. március. 20. 12:32","title":"Németh Szilárd feljelenti Bangónét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79be8e76-21fb-4954-9045-2d50b69ca4fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre egy szándéknyilatkozatról van szó, a város polgármestere még ezután szeretné felmérni, képesek-e megfelelni a követelményeknek.","shortLead":"Egyelőre egy szándéknyilatkozatról van szó, a város polgármestere még ezután szeretné felmérni, képesek-e megfelelni...","id":"20180319_torino_ujra_teli_olimpiat_rendezne_2026ban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79be8e76-21fb-4954-9045-2d50b69ca4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84e0398-56fd-4d76-b73e-572b6117a8bc","keywords":null,"link":"/sport/20180319_torino_ujra_teli_olimpiat_rendezne_2026ban","timestamp":"2018. március. 19. 11:35","title":"Torino újra téli olimpiát rendezne 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek az iPhone-okat használók.","shortLead":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek...","id":"20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783e18fb-2718-4f29-be70-c280620ef8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","timestamp":"2018. március. 19. 13:00","title":"Kiderült: az iPhone-osok miatt nevezte át a Google az Android Weart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]