[{"available":true,"c_guid":"8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","shortLead":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","id":"20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d92749-4c1c-4543-9d86-e4f000c7a386","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","timestamp":"2018. március. 20. 08:03","title":"Felkerült a netre egy remek magyar találmány: dőlnek a milliók a különleges víztisztítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát már fel is oszlatták.","shortLead":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát...","id":"20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf5f9e-cae9-4552-929d-15b9f3d0be00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 20. 06:03","title":"Állítólag lemondott a Facebook biztonsági főnöke, miután lényegében csődöt mondott a munkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","shortLead":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","id":"20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ad2b9-fb58-400b-825f-31e19825a592","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","timestamp":"2018. március. 20. 08:50","title":"Virágboltba csapódott egy kukásautó Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb lóerővel!","shortLead":"Lássuk, hogy a közelmúltban kijött sportkocsik közül melyek párosították egymással a legkevesebb kilogrammot a legtöbb...","id":"20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f766b92-7b10-4aab-87e0-e0515e688c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13405620-1ef9-4416-bd27-5021b18217b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_toplista_a_legjobb_kilogrammloero_aranyu_autok","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Toplista: a legjobb kilogramm-lóerő arányú autók, mutatjuk a legütősebb sportkocsikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","shortLead":"Állítólag volt olyan ajánlat is, hogy előre megígért rendelésekkel \"fizetnének\" a cégért.\r

","id":"20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4a4d08-3642-41a5-a751-56de86c9ac50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15010d66-d5cd-4cc3-8733-9a7ba42b9b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_a_valasztas_utan_jelenne_meg_itthon_az_orosz_vasuttechnikai_oriaskonszern","timestamp":"2018. március. 20. 18:20","title":"Index: A választás után jelenne meg itthon egy orosz vasúttechnikai óriáskonszern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt kilenc, havazás miatt pedig három megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Hófúvás miatt kilenc, havazás miatt pedig három megyére adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20180319_meg_mindig_nem_enged_a_tel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f882fe53-a1d4-4ac3-a1d8-5332ede8921f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_meg_mindig_nem_enged_a_tel","timestamp":"2018. március. 19. 19:46","title":"Még mindig nem enged a tél, folytatódik a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni, így Ausztriába, Németországba ingáznak idős embereket gondozni. Nagyjából annyian választják ezt az utat, ahány ápoló a magyar egészségügyi és szociális rendszerből hiányzik. A migráns házi gondozók toborzására külön iparág épült, a közvetítőkkel azonban nem árt vigyázni.","shortLead":"Büszkébbek lennének, ha a magyar egészségügyet szolgálnák, de az itthoni fizetésekből nem tudnak megélni...","id":"20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4554b634-e3a1-4193-9287-20a184be404e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50a1bad-d0c4-44f4-b956-cb7082398026","keywords":null,"link":"/elet/20180320_gondozo_apolo_migrans_korkoros_migracio_ingazas_demografia_idosek","timestamp":"2018. március. 20. 06:30","title":"Körkörös migráció: magyar házi gondozók ezrei ingáznak nyugat felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","shortLead":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","id":"20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73dd80b-cd34-4005-a373-b3c78bff1496","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","timestamp":"2018. március. 20. 10:01","title":"Klippremier: Nagy hétvégi buliba hív a Supernem új klipje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]