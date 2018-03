Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát már fel is oszlatták.","shortLead":"Hónapokon belül megválik biztonsági főnökétől a Facebook – értesült a The New York Times. Alex Stamos 120 fős csapatát...","id":"20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55aaf217-f37b-47bc-b855-ea03c1b3df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adf5f9e-cae9-4552-929d-15b9f3d0be00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_biztonsagi_fonok_alex_stamos_lemondas_kirugas_tavozas_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 20. 06:03","title":"Állítólag lemondott a Facebook biztonsági főnöke, miután lényegében csődöt mondott a munkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","shortLead":"Cynthia Nixon bejelentette, indul a tisztségéért.","id":"20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75f5dbd1-6505-4e4c-9bae-fd72b41b1fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b5684-a6c4-4203-be07-6661f5060959","keywords":null,"link":"/elet/20180319_kormanyzo_lenne_a_szex_es_new_york_sztarja","timestamp":"2018. március. 19. 20:34","title":"New York állam kormányzója lenne a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig Magyarországon is. Az édes bűnök elkövetésének tetthelye ezúttal a Tesla Budapest. ","shortLead":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig...","id":"20180319_Mert_ez_macaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ef6224-a087-4e34-ac42-fa09d84a3cff","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Mert_ez_macaron","timestamp":"2018. március. 19. 20:22","title":"Mert ez macaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","id":"20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37790913-18d0-40ab-9643-99f27709af1d","keywords":null,"link":"/sport/20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2018. március. 19. 15:10","title":"Jövő héten térhet vissza Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","shortLead":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","id":"20180321_autos_uldozes_bmw_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cdb7a-3085-49f9-bbcc-a77320ebb3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_autos_uldozes_bmw_video","timestamp":"2018. március. 21. 04:01","title":"Havas úton akart meglépni a rendőrök elől a szlovák BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést. Állítja, most már belefér a Jobbik Magyarországába Alföldi Róbert vagy az egykor magyargyűlölő gázkamraszökevényként emlegetett újságírók.","shortLead":"A Jobbik országgyűlési képviselője szerint Orbán létrehozta a Jobbikból a legnagyobb demokráciaféltő tömörülést...","id":"20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7f8ac-8a26-4991-9b28-5dfe133e3e49","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Mirkoczki_Adam_Orbannak_koszonhetjuk_a_valtozasunkat","timestamp":"2018. március. 19. 16:45","title":"Mirkóczki Ádám: Orbánnak köszönhetjük a változásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz az európai terrortámadások nyomán kialakult félelmet és pánikot politikájuk továbbépítésére. ","shortLead":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz...","id":"20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83596a0-8fa8-4892-84ec-96fc19be9607","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","timestamp":"2018. március. 20. 16:32","title":"Nem kíméli Orbánt a Newsweek: \"a Fidesz sokszor játszott már a szavazók félelmeivel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]