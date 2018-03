Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut a fenséges autó. ","shortLead":"A Cadillac Escala még tanulmányautóként nyűgözött le szinte mindenkit, most ha minden jól megy gyártásig is eljut...","id":"20180320_cadillac_escala","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e04c97c-bd1d-4640-87d1-ac024597b42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5318053-e4bf-4dad-b272-7ad68a82a1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_cadillac_escala","timestamp":"2018. március. 20. 16:27","title":"Ez a Cadillac végre méltó lenne régi nagy híréhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","shortLead":"És a \"jobbikos HírTV-t\" is. A csepeli kamupártos botrány miatt húzza meg mindezt a Fidesz alelnöke.\r

\r

","id":"20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7305d3d8-70a2-463d-90af-a291d6f99bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74464b37-ca60-41a7-8dee-267cb1f72c0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nemeth_Szilard_feljelenti_Bangonet","timestamp":"2018. március. 20. 12:32","title":"Németh Szilárd feljelenti Bangónét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","shortLead":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","id":"20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974cdb18-a173-43c7-a75f-63e477b6a673","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Fekete-Győr nem köt alkut Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","shortLead":"A nemzet színészét megviseli a hirtelen jött időjárás-változás, de a körülményekhez képest jól van. ","id":"20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c148bd-92e9-4aa6-bec2-28be7b6a5ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7738526c-fce2-4f8f-9d79-7a33be02ab35","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_torocsik_mari_felepulesere_osszpontosit","timestamp":"2018. március. 20. 09:44","title":"A beszéd is kimerítő Törőcsik Mari számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon. Az állami intézményekből a szülők kétharmada kimenekítené a gyermekét, ha tehetné.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala...","id":"20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5660d590-7d59-47bf-b8db-e94d8a1acbc4","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","timestamp":"2018. március. 20. 09:41","title":"Újabb lesújtó bizonyítvány a magyar iskoláról a szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","shortLead":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","id":"20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ad2b9-fb58-400b-825f-31e19825a592","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","timestamp":"2018. március. 20. 08:50","title":"Virágboltba csapódott egy kukásautó Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]