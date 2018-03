Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","shortLead":"A milliárdos nyilván szomorú, amikor látja, milyen mérgező növények keltek ki a kertjében. ","id":"20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf20f33-1ec7-4856-92bc-ac86b561c0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3b31a3-cd23-4b4c-82c3-9ef83693bd09","keywords":null,"link":"/velemeny/20180321_sorosterv_letezik_szijjarto_peter_egyik_hiba_balavany","timestamp":"2018. március. 21. 14:41","title":"A Soros-terv létezik, és Szijjártó Péter az egyik hiba benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736","c_author":"Bedő Iván","category":"hetilap","description":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","shortLead":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","id":"201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db14348a-7bf5-40df-89eb-6e682b399879","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Azt a nehézségit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","shortLead":"A Nagy Lépés Futárszolgálat egyik alapítója biciklis futárcégtől jött, a másik gyógypedagógus. ","id":"20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f60f819-285a-49bd-8a58-66801f923553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49179d0c-b62d-419d-b06a-a86a93fc1e85","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_autista_es_a_sztrokbol_felepult_dolgozoja_is_van_az_egyik_budapesti_futarszolgalatnak","timestamp":"2018. március. 20. 21:36","title":"Autista és a sztrókból felépült dolgozója is van az egyik budapesti futárszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter szerint több helyen kell koordinálni, de a magas részvétel is kulcskérdés.","shortLead":"Márki-Zay Péter szerint több helyen kell koordinálni, de a magas részvétel is kulcskérdés.","id":"20180321_MarkiZay_Peter_beleallt_megmondja_hol_kire_kell_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=177c4181-f1df-4f6a-8fce-815fcce40edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eb927d-77a3-4da2-ae38-59bff201b47e","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_MarkiZay_Peter_beleallt_megmondja_hol_kire_kell_szavazni","timestamp":"2018. március. 21. 18:43","title":"Márki-Zay Péter beleállt: megmondja, hol kire kell szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit felteszik a streaming szolgáltató oldalára. ","shortLead":"Nagy az öröm a Monty Phyton rajongóinak körében, hiszen a Netflix most jelentett be, hogy a Monty Phyton filmjeit...","id":"20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc74956-b199-47c0-898c-26b761666ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1b6558-4a16-4053-873a-1a5f77e1f23a","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_A_Monty_Phyton_klasszikusai_felkerulnek_a_Netflixre","timestamp":"2018. március. 22. 12:40","title":"A Monty Phyton klasszikusai felkerülnek a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tinédzser megsebesült, a támadó meghalt. ","shortLead":"Két tinédzser megsebesült, a támadó meghalt. ","id":"20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047f49b5-4b95-4355-b8b6-b1a4ee403f08","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","timestamp":"2018. március. 20. 15:37","title":"Lövöldözés volt egy marylandi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","shortLead":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","id":"20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b124a3ad-2521-478e-bb56-dee65013ba0c","keywords":null,"link":"/sport/20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. március. 22. 07:10","title":"Bors: Párterápiára jár Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]