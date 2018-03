Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6967204b-872d-4f05-b410-4f8ddeb6c860","c_author":"Pálmai Erika","category":"hetilap","description":"Nem csak a jelöltállításról folyik az egyeztetés: az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képezik ki önkénteseiket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen minden körzetben, aki ügyelni tud a választások tisztaságára. ","shortLead":"Nem csak a jelöltállításról folyik az egyeztetés: az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képezik ki önkénteseiket...","id":"201812__valasztasok_ellenorzese__csalaselharitas__megfigyelok__minden_kilometerkonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6967204b-872d-4f05-b410-4f8ddeb6c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70dd8f0-6071-4e93-ac52-86dd8e8ce2b5","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__valasztasok_ellenorzese__csalaselharitas__megfigyelok__minden_kilometerkonel","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Minden kilométerkőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","shortLead":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","id":"20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b8e1d-b594-4d8e-aa71-233648d93289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","timestamp":"2018. március. 22. 14:26","title":"Ennek a terepjárónak a láttán még a Q7-esek és az X5-ösök is lehúzódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","id":"20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32afc0-fd79-4cb8-829e-a0c07c5ef3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","timestamp":"2018. március. 22. 11:16","title":"Megunta a kátyúkat egy hódmezővásárhelyi autós, egyedi módon lépett fel ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"Seres László","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_tul_akomfortzonan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780195ee-b80b-41b4-b1c3-90ef53e9ad9b","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_tul_akomfortzonan","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Seres László: Túl a komfortzónán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","shortLead":"Mégis a Sopron Basket rendezi a női final fourt április 20. és 22. között.","id":"20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92471124-6f11-4ce6-9c6e-4af764e1a8a3","keywords":null,"link":"/sport/20180321_sopronba_hozzak_az_euroliga_negyes_dontojet","timestamp":"2018. március. 21. 14:42","title":"Sopronba hozzák az Euroliga négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár került. Tényleg megér ennyit?","shortLead":"Decemberben kezdték árulni a júniusban bemutatott új iMac Prókat, és a legalapabb modell árcédulájára is 5000 dollár...","id":"20180321_uj_imac_pro_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23f26ad-db2a-4006-8ee9-7d89b19b7f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1fae20-ae71-49ea-8d40-5503cecf544d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_uj_imac_pro_ara","timestamp":"2018. március. 21. 19:30","title":"Jogos, hogy ennyire sokba kerül az új iMac Pro?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a75721-0f4a-455e-81ca-e9987915f4c1","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201812_szoft_ver","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a75721-0f4a-455e-81ca-e9987915f4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9dbc55-ddc5-4754-b64b-6c838848a082","keywords":null,"link":"/itthon/201812_szoft_ver","timestamp":"2018. március. 22. 09:25","title":"Kocsis Györgyi: Szoft vér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]