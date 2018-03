Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e125bf50-ada6-4f17-94ff-2c5e56862966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött egy listával a V18 csoport, amelyen a lehetséges esélyes ellenzéki jelöltek láthatóak. A csoport szerint 25 kerületben koordináció nélkül is győzhet az ellenzéki jelölt, ha elegen mennek el szavazni, 40 egyéni választókerületben pedig akkor, ha a pártok megegyeznek a visszaléptetésekről.","shortLead":"Kijött egy listával a V18 csoport, amelyen a lehetséges esélyes ellenzéki jelöltek láthatóak. A csoport szerint 25...","id":"20180320_Itt_a_V18_listaja_a_lehetseges_eselyes_ellenzeki_jeloltekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e125bf50-ada6-4f17-94ff-2c5e56862966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef406a0e-75a7-4bde-9711-2bae74f12d00","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Itt_a_V18_listaja_a_lehetseges_eselyes_ellenzeki_jeloltekrol","timestamp":"2018. március. 20. 11:37","title":"Itt a V18 listája a lehetséges esélyes ellenzéki jelöltekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","shortLead":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","id":"20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a81f30-a3b0-4b92-b052-ea3380bf1849","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","timestamp":"2018. március. 20. 14:21","title":"Romlanak a traffipaxok: két év alatt 1301 alkalommal kellett szerelni a VÉDA kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","shortLead":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","id":"20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c579e5a-e962-4c58-9be5-6df73c724f02","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Agresszív kéregető áldozatait keresi a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180321_Nezzen_valogatott_focimeccset_Kocsis_Mateval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae9df8f-9a70-4696-bbba-58429da99b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc96785-63fa-4df2-9a9f-0565054d82fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Nezzen_valogatott_focimeccset_Kocsis_Mateval","timestamp":"2018. március. 21. 17:38","title":"Nézzen válogatott focimeccset Kocsis Mátéval!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most szabadon engedték, mert a képviselőjelöltséggel mentelmi jog is jár.","shortLead":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most...","id":"20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a7914-1b2e-4be9-868b-7875fddd69dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","timestamp":"2018. március. 21. 21:00","title":"Baltával bántalmazta az élettársát, de kijöhet az előzetesből az Összefogás Párt képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után valószínűleg eltűnik Magyarországról. ","shortLead":"Kedden délelőtt még sikerült megfigyelni a madarászoknak egy feketetorkú szürkebegyet. A madárka a hó olvadása után...","id":"20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b34f69-7e56-461c-93d1-0e33874e82d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953fa04-8e91-4b52-9b55-e6dec51c23cb","keywords":null,"link":"/elet/20180320_magyarorszagon_eddig_sosem_latott_madarat_fenykepeztek_le_kisujszallason","timestamp":"2018. március. 20. 19:24","title":"Magyarországon eddig sosem látott madarat fényképeztek le Kisújszálláson – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki szociáldemokratákat, hogy számukra fontosabb egy-egy terrorista jogainak szavatolása, mint a skandináv ország nemzetbiztonságának a megőrzése.","shortLead":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki...","id":"20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045076bc-5de1-4b73-8949-2237b828e3b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","timestamp":"2018. március. 20. 13:13","title":"Terroristabarátozta az ellenzéket, jobbnak látta lemondani a norvég miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0c0e82-6617-4054-b164-c28f5c6526af","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gyorsabbá és egyszerűbbé tette riasztási protokollját a Főtaxi a sofőrök biztonságának növelése érdekében.","shortLead":"Gyorsabbá és egyszerűbbé tette riasztási protokollját a Főtaxi a sofőrök biztonságának növelése érdekében.","id":"20180320_tamadas_gomb_fotaxi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0c0e82-6617-4054-b164-c28f5c6526af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a8c1ff-047c-42a4-8355-6745ffabc8a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_tamadas_gomb_fotaxi","timestamp":"2018. március. 20. 10:26","title":"Ez történik, ha egy taxis megnyomja a „támadás” gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]