Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e87ccf-4f8b-41a7-a307-c8fb2f42db5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A most jóváhagyott dokumentum szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázata.","shortLead":"A most jóváhagyott dokumentum szerint Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének...","id":"20180321_Az_EP_szerint_mely_aggodalomra_adnak_okot_a_magyarorszagi_fejlemenyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77e87ccf-4f8b-41a7-a307-c8fb2f42db5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b249bd2e-54d3-4608-9717-5a959e1724c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_EP_szerint_mely_aggodalomra_adnak_okot_a_magyarorszagi_fejlemenyek","timestamp":"2018. március. 21. 19:02","title":"Az EP szakbizottsága \"mélyen aggódik\" a magyarországi fejlemények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen Czunyiné Bertalan Judit mellett kampányolt, vagy \"ahogy magyarul mondják\", hírt vert. ","shortLead":"Újabb videó került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára szerdai Komárom-Esztergom megyei látogatásáról, amelyen...","id":"20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6cfc37b-405c-4f4c-a74c-9bc19b56557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e3f814-6d0f-4e32-b121-12e3068b6b68","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_orban_viktor_kampany_bosarkany","timestamp":"2018. március. 22. 07:52","title":"A kapatos kukás után újabb fura figurával találkozott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak. Az április 11-én kezdődő vetítéssorozatnak köszönhetően 12 kurrens magyar alkotást fedezhet fel a kolumbiai közönség.","shortLead":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak...","id":"20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9e5490-5b41-4138-9f7d-d5f565c64ec7","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","timestamp":"2018. március. 22. 10:46","title":"Kolumbiában mutatkozik be tizenkét magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk az összes üvegházhatású gáz kibocsátását – erre a következtetésre jutottak a Brémai és az Innsbrucki Egyetem kutatói a Nature Climate Change című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban.","shortLead":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk...","id":"20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c337f6-d0de-4fd2-a483-9866b4b10c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","timestamp":"2018. március. 21. 21:32","title":"Gyakorlatilag menthetetlenek a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","shortLead":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","id":"20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5d444b-47e2-4618-9e17-3975c2c861a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. március. 21. 19:16","title":"The Washingon Post: Lehet-e az ország Hódmezővásárhely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]