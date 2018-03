Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","shortLead":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","id":"20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05def3c-70a3-42ac-88e5-a54eb7fdac63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","timestamp":"2018. március. 21. 10:21","title":"500 ezer Lego kockából épített valaki egy Toyotát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","shortLead":"Az LMP Balatonfüreden visszalépett a jobbikos jelölt javára. ","id":"20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c240c64c-098f-460e-b41e-a4ca47d1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5716ee4-7686-4614-ae20-6f1ad64cd3ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_LMP_a_Jobbiknak_sem_szolt_elore_hogy_visszalepnek_a_javukra","timestamp":"2018. március. 21. 13:54","title":"A Jobbik szóvivője élőben tudta meg a jó hírt: eggyel közelebb kerültek a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","shortLead":"2,6 milliárd dolláros részvényopciót hagytak jóvá a Tesla részvényesei.","id":"20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263bf7e5-8043-4f23-a7d9-450601c2b829","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Kiosztottak_a_vilagtortenelem_legnagyobb_fizeteset__Elon_Musknak","timestamp":"2018. március. 22. 09:50","title":"Kiosztották a világtörténelem legnagyobb fizetését – Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1562862e-c4ca-4c40-b5c0-b3c9014c8a4d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az e heti HVG Fókuszában a pénztalicskázás, a Semjén- és Kósa-sztori, illetve az Orbán Viktor által hirdetett elégtétel. ","shortLead":"Az e heti HVG Fókuszában a pénztalicskázás, a Semjén- és Kósa-sztori, illetve az Orbán Viktor által hirdetett...","id":"20180321_Elertuk_a_Semjen_vadaszatat_finanszirozo_vallalkozo_szemelyes_ismeroseit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1562862e-c4ca-4c40-b5c0-b3c9014c8a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2e3622-38a7-4543-b1cd-cbc22877e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Elertuk_a_Semjen_vadaszatat_finanszirozo_vallalkozo_szemelyes_ismeroseit","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Elértük a Semjén vadászatát finanszírozó vállalkozó személyes ismerőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által elfoglalt városrészként.","shortLead":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által...","id":"20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8270c2-44cb-41b9-a325-75df229a1689","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","timestamp":"2018. március. 22. 11:38","title":"Az M1 migránstanyaként tálalja Hamburg bulinegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották. A desszert ezúttal rendhagyó lesz. ","shortLead":"Közeledik a nagy nap, Meghan Markle és Harry herceg esküvője. A május 19-i eseményre már a tortát is kiválasztották...","id":"20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8953bc90-5c97-45db-bb67-946a6b224269","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Friss_viragok_fogjak_disziteni_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_eskuvoi_tortajat","timestamp":"2018. március. 20. 14:35","title":"Friss virágok fogják díszíteni Meghan Markle és Harry herceg esküvői tortáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb darabszámú motorját. ","shortLead":"Elég jó pozícióba került a magyarországi üzem azzal, hogy a francia tulajdonos itt fogja gyártani egyik legnagyobb...","id":"20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4fa86a-4e78-4708-a807-0cb3f12a002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d31fca4-ac9d-47a4-b9d9-9e3b1646eb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_megmenekult_a_szentgotthardi_Opelgyar","timestamp":"2018. március. 21. 14:14","title":"Megmenekült a szentgotthárdi Opel-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]