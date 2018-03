Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen a Facebook elhagyása mellett teszi le a voksát.","shortLead":"Brian Acton, a WhatsApp egykori tulajdonosa igen erős Twitter-üzenetet tett közzé nemrég, amivel egyértelműen...","id":"20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1972c3bd-9456-4df9-b369-34b1c35dfab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d790ed7-32a7-49d3-8c6d-c73b5a5ca84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_torlese_whatsapp_brian_acton_deletefacebook","timestamp":"2018. március. 21. 13:43","title":"Itt az idő, mindenki törölje a Facebook-fiókját – erre buzdít a WhatsApp alapítója, akit a Facebook tett milliárdossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","shortLead":"Amiket az emberek szerencsétlen kettes Golfokkal elkövettek, arra nincs mentség. Most itt egy újabb.","id":"20180320_kettes_golf_gumifustoles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=915087a1-f642-4675-9c2a-5f1e31b84053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8ad396-047b-4a73-aa82-b14a3202cdc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_kettes_golf_gumifustoles","timestamp":"2018. március. 20. 13:21","title":"Videó: Így fest a gumiégetés, de gumi nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar állampolgár.","shortLead":"A fideszes képviselő SMS-ben intézte el a lakásbérlésével kapcsolatos kérdést. A válasza szerint a főbérlője magyar...","id":"20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51a69572-35a9-487e-89f6-f44576a220d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dfe2c-db57-4331-bf05-0bc35ad1e67b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agh_peter_nem_migranstol_berlek_lakast","timestamp":"2018. március. 21. 07:53","title":"Ágh Péter: Nem migránstól bérlek lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk Petr Kellnert, Közép-Európa leggazdagabb emberét, a Telenor Magyarország új tulajdonosát.","shortLead":"A cseh elnök is utazott a gépén, a kínai jegybank kivételezett vele, egy spanyol óriáscég elszaladt előle. Bemutatjuk...","id":"20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a673db-38ac-4a5e-93c6-141eb63fbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122b3c2e-adb5-4a25-b7dc-0a7b17c7d93f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_petr_kellner_telenor_ppf_portre","timestamp":"2018. március. 21. 16:40","title":"Pénzért bármit, bárkivel, a Telenor cseh vevője nem finnyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni Westminster-apátságban helyezik örök nyugalomra nagy elődje, Isaac Newton síremlékének közelében.","shortLead":"Cambridge-ben búcsúztatják a 76 éves korában elhunyt világhírű tudóst, Stephen Hawkingot, hamvait pedig a londoni...","id":"20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ec012c-8dcf-4b8f-84da-870c8b00d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cdd190-5b5e-48f1-aef0-11a1500a4af3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Kulonleges_helyre_temetik_el_Stephen_Hawkingot","timestamp":"2018. március. 20. 17:15","title":"Különleges helyre temetik el Stephen Hawkingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","shortLead":"Újabb detonáció történt Austin közelében, a hatóságok azt vizsgálják, köze van-e az utóbbi robbantássorozatához.","id":"20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba95145d-32bd-42bb-9954-42cf0284def5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406ce626-0411-40dc-b756-9174007aab6a","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_austini_cimzesu_csomag_robbant_egy_fedex_telephelyen","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Austini címzésű csomag robbant egy FedEx-telephelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]